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Horoskop

Dnevni horoskop: Biki morajo biti potrpežljivi, pred dvojčki je živahen dan

N. Č.
16. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Danes boste polni energije in pripravljeni na nove izzive. Nekdo v vaši okolici bo občudoval vašo odločnost, čeprav tega morda ne bo pokazal neposredno. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje, če boste pripravljeni narediti prvi korak. Večer je idealen za šport ali dejavnost, ki vas sprošča.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek bo od vas zahteval nekaj več potrpežljivosti kot običajno. Na delovnem mestu se ne odzovite prehitro na kritiko, saj se za njo skriva koristna informacija. V ljubezni bo pomemben iskren pogovor. Poskrbite tudi za svoje telo, saj vam bo krajši počitek koristil bolj, kot si mislite.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln pogovorov in zanimivih srečanj. Morda boste prejeli novico, ki bo vplivala na vaše načrte za prihodnje tedne. V ljubezni boste privlačili pozornost brez posebnega truda. Zvečer si vzemite čas za prijatelje.

Rak

Vaša intuicija bo danes izjemno močna, zato ji velja zaupati. Ne dovolite, da bi vas tuje skrbi obremenile bolj kot lastne. Nekdo vas bo prosil za nasvet, ki ga boste znali podati s toplino in razumevanjem. Večer prinaša občutek varnosti in notranjega miru.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan boste začeli samozavestno in odločno. Če že nekaj časa razmišljate o spremembi, je zdaj pravi trenutek, da naredite prvi korak. Na področju čustev bo nekdo pokazal več zanimanja, kot ste pričakovali. Pazite le, da ne boste prevzeli preveč obveznosti naenkrat.

Devica

Podrobnost, ki jo bodo drugi spregledali, bo danes za vas ključnega pomena. Pri delu se obeta uspeh, če boste ostali zvesti svojemu načrtu. V partnerstvu boste cenili stabilnost in iskrenost. Dan zaključite brez občutka krivde, če si boste namenili nekaj časa samo zase.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nekdo bo od vas pričakoval več pozornosti, zato skušajte prisluhniti brez prekinjanja. Samske tehtnice bi lahko spoznale osebo, ki jih bo takoj očarala. Dan je ugoden tudi za urejanje doma ali manjše estetske spremembe.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša karizma bo danes težko ostala neopažena. Na delovnem področju boste uspešno rešili zaplet, ki je druge spravljal v zadrego. Ljubezensko življenje bo pestro, še posebej če boste odkrito izrazili svoja čustva. Poslušajte svoje srce, ne strahov.

Strelec

Potreba po spremembi in svobodi bo danes še posebej močna. Če vas nekaj dolgočasí, boste iskali nove možnosti. Nek pogovor bi vam lahko odprl vrata do zanimive priložnosti. Večer je ugoden za načrtovanje prihodnjih potovanj ali novih ciljev.

Kozorog

Vaša vztrajnost bo obrodila sadove. Čeprav morda napredek ni bil takoj viden, boste danes opazili prve rezultate svojega truda. V ljubezni se izogibajte pretiranemu analiziranju in raje sledite občutkom. Nekdo vas ceni bolj, kot si predstavljate.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln nepričakovanih preobratov. Namesto da bi se jim upirali, jih sprejmite kot priložnost za rast. V družbi boste navduševali z izvirnimi idejami. Samske vodnarke bi lahko presenetilo sporočilo osebe iz preteklosti.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes vaša največja prednost. Hitro boste zaznali, kaj se skriva za besedami drugih ljudi. Ljubezenski odnosi bodo nežni in iskreni, če boste zaupali svojim občutkom. Dan je kot ustvarjen za sanjarjenje, ustvarjanje in majhne trenutke sreče.

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