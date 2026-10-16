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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, dvojčki morajo biti previdni

N. Č.
16. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Danes boš polna energije in odločnosti. Nekaj, kar si zadnje dni odlašala, boš končno pripravljena vzeti v svoje roke. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki lahko razjasni nesporazum.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Petek te spodbuja, da si vzameš več časa zase. Ne obremenjuj se z mnenji drugih, ampak poslušaj svoj notranji glas. Nekdo ti lahko nameni kompliment, ki ti bo polepšal dan.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln komunikacije in novih informacij. Nek pogovor se lahko razvije v nekaj več, kot si pričakovala. Previdno le pri obljubah, ki jih daješ drugim.

Rak

Danes boš še posebej občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Če ti nekaj ne ustreza, se ne sili v situacije, ki te utrujajo. Večer prinaša prijeten občutek topline in bližine.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju bo tvoja samozavest. Dan je odličen za predstavitev idej, sestanke ali pomembne pogovore. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti dal priznanje, ki si ga zaslužiš.

Devica

Ne išči popolnosti tam, kjer je ni mogoče najti. Danes bo pomembneje, da stvari narediš dovolj dobro, kot da jih delaš brezhibno. V ljubezni te lahko preseneti iskrena gesta.

Tehtnica

Dan ti prinaša željo po harmoniji in lepih trenutkih. Odličen dan za druženje, nakupovanje ali skrb zase. Če si samska, bi lahko nekdo nepričakovano pritegnil tvojo pozornost.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Zaupaj občutkom, še posebej pri medosebnih odnosih. Nekdo ti morda ne pove vsega, a ti boš hitro začutila, kaj se skriva v ozadju.

Strelec

Dan te vabi k novim načrtom in nekoliko drznejšim korakom. Lahko pride priložnost, ki je ne boš želela zamuditi. V večernih urah se obeta veliko smeha in dobre volje.

Kozorog

Osredotočena boš na svoje cilje in naloge. Čeprav boš imela veliko dela, te bo občutek napredka navdal z zadovoljstvom. Nekdo iz tvoje bližine bo cenil tvojo zanesljivost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boš želela nekaj spremeniti ali osvežiti. Morda boš dobila zanimivo idejo ali navdih za prihodnost. Ne zavrni povabila, ki se sprva ne zdi posebej zanimivo.

Ribi

Tvoja čustva bodo globlja kot običajno. Dan je primeren za iskren pogovor s samo seboj in razmislek o tem, kaj si zares želiš. Večer prinaša romantično energijo in prijetne trenutke.

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