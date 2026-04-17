Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva

N. Č.
17. 04. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš polna zagona, a pazi, da ne prehitiš same sebe. Nekdo v tvoji bližini potrebuje več nežnosti, kot si pripravljena pokazati. Poskusi se ustaviti in prisluhniti – presenetilo te bo, kaj vse boš odkrila.

Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Preberi še
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra

Bik

V ospredju bodo odnosi in občutek varnosti. Dan je kot nalašč za poglobljen pogovor ali majhno razvajanje. Zaupaj svojemu občutku – vodi te v pravo smer.

Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena
Preberi še
Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena

Dvojčka

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Izkoristi to za razjasnitev situacij, ki so ti že nekaj časa na mislih. Nekdo bo končno razumel, kaj si želela povedati že dolgo.

Po koncu šova je drastično shujšala
Preberi še
Po koncu šova je drastično shujšala

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša, a to ni nujno slabo. Dovoli si jih začutiti in izraziti. Nekdo ti bo stal ob strani bolj, kot si pričakovala.

Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika
Preberi še
Lepotica bosanskih korenin ljubi tega vrhunskega športnika

Lev

Danes si v središču pozornosti, pa če si to želiš ali ne. Izkoristi to energijo za nekaj, kar ti veliko pomeni. Tvoja samozavest bo nalezljiva.

V taki obleki je še nikoli nismo videli
Preberi še
V taki obleki je še nikoli nismo videli

Devica

Petek ti prinaša potrebo po umiku in razmisleku. Ne sili se v družbo, če ti ne ustreza. V tišini boš našla odgovore, ki jih že nekaj časa iščeš.

Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Preberi še
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?

Tehtnica

Družabnost in lahkotnost bosta danes tvoji zaveznici. Sprejmi povabilo ali naredi prvi korak – dan je idealen za nova poznanstva ali poglobitev obstoječih vezi.

Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija
Preberi še
Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija

Škorpijon

Na področju kariere ali osebnih ciljev se lahko pojavi pomemben premik. Zaupaj svoji intuiciji in ne dovoli, da te dvomi ustavijo. Danes si močnejša, kot misliš.

Tako lepa je Dejanova partnerka
Preberi še
Tako lepa je Dejanova partnerka

Strelec

Tvoja želja po svobodi bo danes še posebej izrazita. Če lahko, si privošči nekaj novega – kratek izlet, drugačno rutino ali pogovor, ki ti razširi obzorja.

Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Preberi še
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary

Kozorog

Dan prinaša globlje uvide in morda tudi kakšno pomembno odločitev. Ne boj se sprememb – čeprav niso lahke, te vodijo naprej.

Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice
Preberi še
Mokasini, ki to pomlad osvajajo mestne ulice

Vodnar

Odnosi bodo danes v ospredju. Nekdo ti želi nekaj povedati – poslušaj brez prekinjanja. V tem pogovoru se skriva ključ do boljšega razumevanja.

8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
Preberi še
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice

Ribi

Posveti se sebi in svojemu počutju. Tvoje telo in um ti pošiljata jasne signale – čas je, da jih upoštevaš. Majhne spremembe danes lahko prinesejo veliko olajšanje jutri.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

