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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi

N. Č.
17. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ponedeljek bo od tebe zahteval nekaj več zbranosti, vendar boš hitro pokazala, da si kos izzivom. Nekdo v tvoji bližini bo cenil tvojo iskrenost, čeprav boš povedala stvari precej neposredno. V ljubezni ne skrivaj zanimanja – majhen znak pozornosti lahko sproži lep odziv.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Začetek tedna bo nekoliko počasnejši, kot bi si želela, a to ni nujno slabo. Danes boš najbolj uspešna, če si boš vzela čas in stvari naredila po svoje. Pri denarju se izogni nepotrebnemu tveganju. V ljubezni te čaka prijeten trenutek, ki ti bo polepšal dan.

Dvojčka

Danes boš imela ogromno idej in še več stvari, ki jih boš želela povedati. Pazi le, da zaradi navdušenja ne obljubiš več, kot lahko izpolniš. Nek pogovor na začetku tedna lahko odpre zanimivo novo možnost. Ljubezensko področje bo živahno in nekoliko nepredvidljivo.

Rak

Ponedeljek bo v tebi prebudil željo po varnosti in miru. Če bo okoli tebe preveč nemira, si brez slabe vesti vzemi nekaj časa zase. Na področju odnosov boš danes potrebovala predvsem iskrenost. Nekdo ti bo s svojim vedenjem pokazal, da mu lahko zaupaš.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoj nastop bo danes opažen. Na delovnem mestu ali med prijatelji boš hitro prevzela pobudo in prav to ti lahko prinese prednost. Ne dovoli pa, da bi zaradi ponosa zamudila priložnost za spravo. V ljubezni boš privlačna bolj, kot se zavedaš.

Devica

Začetek tedna ti bo ustrezal, saj boš imela priložnost urediti nekaj, kar ti že nekaj časa visi nad glavo. Ne obremenjuj se z malenkostmi, ki niso zares pomembne. Popoldne lahko pride nepričakovano sporočilo. V ljubezni bo iskrenost pomembnejša od popolnih besed.

Tehtnica

Danes boš poskušala ugoditi vsem, vendar ti ni treba. Če boš vedno postavljala druge pred sebe, boš hitro ostala brez energije. Nekdo ti bo ponudil pomoč – sprejmi jo. Na ljubezenskem področju se lahko začne nekaj, kar se bo razvijalo počasi, a zelo lepo.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes skoraj neverjetno natančna. Če ti nekaj ne bo delovalo prav, tega občutka ne ignoriraj. V službi ali pri pomembnem dogovoru se lahko pokaže podrobnost, ki je drugi niso opazili. V ljubezni te čaka močna energija in precej intenziven pogled.

Strelec

Ponedeljek bo prinesel priložnost za nov začetek. Morda boš dobila idejo, zaradi katere boš začela razmišljati nekoliko drugače o svojih načrtih. Ne boj se spremembe. Samske lahko preseneti zanimivo poznanstvo, zasedene pa iskren pogovor o skupnih željah.

Kozorog

Danes boš želela čim prej zaključiti obveznosti, vendar ne pozabi na svoje počutje. Če boš ves čas hitela, boš spregledala nekaj pomembnega. Nekdo ti bo pokazal, da bolj verjame vate, kot si mislila. V ljubezni je čas za manj nadzora in več zaupanja.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja kreativnost bo danes na visoki ravni. Če imaš idejo, ki se ti zdi nekoliko nenavadna, je ne zavrzi. Prav nenavadne zamisli lahko prinesejo najboljše rezultate. Na ljubezenskem področju se lahko pojavi oseba, ki te bo pritegnila s svojim drugačnim pogledom na svet.

Ribi

Začetek tedna bo zate čustveno pomemben. Nekaj, kar si dolgo nosila v sebi, boš morda končno pripravljena povedati. Ne boj se ranljivosti – iskrenost ti lahko prinese veliko olajšanje. Zvečer si privošči mir in nekaj, kar te napolni z dobro energijo.

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