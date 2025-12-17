Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini

Oven

Dan te bo spomnil, kako močna si, ko zaupaš sebi. V službi ali doma boš stopila v ospredje, morda celo brez namena. Pazi le, da ne izgoriš – tvoja strast naj bo gorivo, ne pritisk. Zvečer si privošči trenutek zase.

Bik

Čustva bodo danes mehkejša kot običajno. Nekdo ti bo z drobno gesto pokazal, da mu je mar. Dovoli si sprejeti, brez analiziranja. Dobro počutje boš našla v počasnosti, vonju domačnosti in dobri hrani.

Dvojčka

Misli ti bodo tekle hitro, a srce bo zahtevalo pozornost. Dan je odličen za pogovor, ki si ga že nekaj časa odlagala. Besede bodo danes zdravilne – tako zate kot za druge. Zaupaj svoji radovednosti.

Rak

Tvoja občutljivost bo danes darilo. Intuitivno boš vedela, kdaj molčati in kdaj objeti. Če te preplavijo spomini, jih ne potiskaj stran. V njih je sporočilo, ki te nežno vodi naprej.

Lev

Sijala boš, tudi če se tega ne boš trudila. Nekdo bo opazil tvoj trud, morda bolj, kot pričakuješ. Pazi le, da ne iščeš potrditve tam, kjer je že imaš – v sebi. Zvečer se prepusti ustvarjalnosti.

Devica

Dan bo prinesel red tam, kjer je bil nemir. Nekaj, kar te je skrbelo, se bo začelo razpletati. Ne bodi prestroga do sebe – naredila si dovolj. Majhna zmaga danes pomeni več, kot si misliš.

Tehtnica

Ravnovesje bo danes tvoja tema. Med željami drugih in svojimi boš morala izbrati sebe. To ni sebičnost, ampak ljubezen do sebe. Lep trenutek te čaka v povezavi z umetnostjo ali lepoto.

Škorpijon

Čustva bodo globoka in iskrena. Če boš pripravljena pogledati resnici v oči, boš naredila pomemben notranji premik. Nekaj se končuje, da se lahko začne nekaj bolj resničnega. Zaupaj procesu.

Strelec

Dan bo lahek, če mu dovoliš. Humor in optimizem te bosta popeljala iz rutine. Morda se pojavi priložnost za kratek izlet ali spontan načrt. Sledi občutku svobode – tam si najbolj ti.

Kozorog

Odgovornost te spremlja, a danes si lahko dovoliš tudi nežnost. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost, ti pa ne pozabi ceniti sebe. Dober dan za načrte, a še boljši za tiho zadovoljstvo.

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes drugačne, a prav v tem je njihova moč. Ne boj se izstopati. Pogovor s prijateljico ti lahko odpre nov pogled na situacijo, ki te bega. Ostani zvesta svoji edinstvenosti.

Ribi

Zdi se ti, kot da si obupala nad vsem. Tako za tabo kot pred tabo so težki in čustveno naporni dnevi, a ni druge izbire, kot da tudi njih z vztrajnostjo premagaš.