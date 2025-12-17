Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini

N. Č.
17. 12. 2025 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan te bo spomnil, kako močna si, ko zaupaš sebi. V službi ali doma boš stopila v ospredje, morda celo brez namena. Pazi le, da ne izgoriš – tvoja strast naj bo gorivo, ne pritisk. Zvečer si privošči trenutek zase.

Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Preberi še
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Bik

Čustva bodo danes mehkejša kot običajno. Nekdo ti bo z drobno gesto pokazal, da mu je mar. Dovoli si sprejeti, brez analiziranja. Dobro počutje boš našla v počasnosti, vonju domačnosti in dobri hrani.

Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Preberi še
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih

Dvojčka

Misli ti bodo tekle hitro, a srce bo zahtevalo pozornost. Dan je odličen za pogovor, ki si ga že nekaj časa odlagala. Besede bodo danes zdravilne – tako zate kot za druge. Zaupaj svoji radovednosti.

Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?
Preberi še
Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?

Rak

Tvoja občutljivost bo danes darilo. Intuitivno boš vedela, kdaj molčati in kdaj objeti. Če te preplavijo spomini, jih ne potiskaj stran. V njih je sporočilo, ki te nežno vodi naprej.

Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Preberi še
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena

Lev

Sijala boš, tudi če se tega ne boš trudila. Nekdo bo opazil tvoj trud, morda bolj, kot pričakuješ. Pazi le, da ne iščeš potrditve tam, kjer je že imaš – v sebi. Zvečer se prepusti ustvarjalnosti.

Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
Preberi še
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka

Devica

Dan bo prinesel red tam, kjer je bil nemir. Nekaj, kar te je skrbelo, se bo začelo razpletati. Ne bodi prestroga do sebe – naredila si dovolj. Majhna zmaga danes pomeni več, kot si misliš.

Nočeta priznati, da gojita čustva drug do drugega
Preberi še
Nočeta priznati, da gojita čustva drug do drugega

Tehtnica

Ravnovesje bo danes tvoja tema. Med željami drugih in svojimi boš morala izbrati sebe. To ni sebičnost, ampak ljubezen do sebe. Lep trenutek te čaka v povezavi z umetnostjo ali lepoto.

Med pripravami na tekmovanje preskočijo iskre
Preberi še
Med pripravami na tekmovanje preskočijo iskre

Škorpijon

Čustva bodo globoka in iskrena. Če boš pripravljena pogledati resnici v oči, boš naredila pomemben notranji premik. Nekaj se končuje, da se lahko začne nekaj bolj resničnega. Zaupaj procesu.

Škornji, ki so hit letošnje zime
Preberi še
Škornji, ki so hit letošnje zime

Strelec

Dan bo lahek, če mu dovoliš. Humor in optimizem te bosta popeljala iz rutine. Morda se pojavi priložnost za kratek izlet ali spontan načrt. Sledi občutku svobode – tam si najbolj ti.

Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu
Preberi še
Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu

Kozorog

Odgovornost te spremlja, a danes si lahko dovoliš tudi nežnost. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost, ti pa ne pozabi ceniti sebe. Dober dan za načrte, a še boljši za tiho zadovoljstvo.

Ločujeta se po sedmih letih zakona
Preberi še
Ločujeta se po sedmih letih zakona

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes drugačne, a prav v tem je njihova moč. Ne boj se izstopati. Pogovor s prijateljico ti lahko odpre nov pogled na situacijo, ki te bega. Ostani zvesta svoji edinstvenosti.

Tako je slavna igralka videti danes
Preberi še
Tako je slavna igralka videti danes

Ribi

Zdi se ti, kot da si obupala nad vsem. Tako za tabo kot pred tabo so težki in čustveno naporni dnevi, a ni druge izbire, kot da tudi njih z vztrajnostjo premagaš.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433