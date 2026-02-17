Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom

N. Č.
17. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan te bo potiskal v akcijo, a prava moč bo danes v potrpežljivosti. Nekdo bo testiral tvoje meje ostani mirna in zmagala boš brez boja. Zvečer se obeta majhna, a prijetna pozornost.

Bik

Čustva bodo globlja kot običajno. Če nekaj čutiš, si to danes tudi priznaj. V službi ali šoli se lahko pojavi nova priložnost, ki bo zahtevala pogum. Ljubezen se skriva v drobnih gestah.

Dvojčka

Nek pogovor bo pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Odličen dan za pisanje, učenje ali flirtanje. Izkoristi svoje sposobnosti in pokaži kaj znaš. Drugi te bodo občudovali.

Rak

Danes boš bolj občutljiva kot običajno. Že najmanjša stvar te lahko vrže iz tira in zmoti tvoj ritem. Prilagoditi se moraš spremembam in zaplavati s tokom, čeprav je težko.

Lev

V ospredju boš, tudi če tega ne boš hotela. Tvoja karizma bo nalezljiva. Izkoristi dan za pogumne odločitve posebno na področju dela ali videza. Malo drame, veliko samozavesti.

Devica

Podrobnosti bodo danes tvoja supermoč. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost. Pazi le, da ne kritiziraš preveč nežnost bo danes odprla več vrat kot popolnost.

Tehtnica

Dan prinaša vprašanje ravnotežja: ti in drugi. Nauči se reči "ne" brez slabe vesti. Ljubezensko področje se lahko rahlo zaplete, a iskrenost bo rešila vse.

Škorpijon

Močna intuicija te bo vodila. Nekaj boš začutila, še preden bo izrečeno. Dan je odličen za skrivnosti, zapeljevanje in pomembne notranje uvide. Pazi na ljubosumje tvoje ali tuje.

Strelec

Tvoja želja po svobodi bo danes zelo izrazita. Če se boš počutila ujeta, si vzemi prostor. Odličen dan za načrtovanje potovanj ali novih projektov. Nekdo te vidi kot navdih.

Kozorog

Odgovornost bo danes v ospredju, a ne pozabi nase. Nek trud iz preteklosti bo danes opazen. V ljubezni bo pomembna stabilnost majhne obljube pomenijo veliko.

Vodnar

Tvoja drugačnost bo danes tvoj največji čar. Ne skrivaj svojih idej. Nekdo bo navdušen nad tvojim pogledom na svet. Dober dan za prijateljstva in nenavadne pogovore.

Ribi

Sanjava energija bo močna. Pusti domišljiji prostor, a ne pozabi na realnost. Nekdo ti bo dal občutek varnosti. Dan je primeren za umetnost, nežnost in tihe trenutke.

