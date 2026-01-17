Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos

Oven

Sobota te malo upočasni – in to je v redu. Ne rabiš vedno biti prva povsod. Dan je idealen za spontano kavo, kratek izlet ali pogovor, ki ti odpre oči. Zvečer si dovoli malo razvajanja brez slabe vesti.

Preberi še Tako boste pokurili do 40 % več kalorij kot z običajno hojo

Bik

Danes ti prija vse, kar je lepo, mehko in diši po varnosti. Domače okolje ali dobra hrana ti napolnita baterije. Nekdo te lahko prijetno preseneti z iskrenim komplimentom – sprejmi ga, brez pomanjševanja sebe.

Preberi še Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026

Dvojčka

Misli ti letijo sto na uro, a sobota zahteva, da jih malo prizemljiš. Pogovor s prijateljico ali sprehod brez cilja ti prineseta nepričakovano idejo. Zvečer pazi, da ne obljubiš preveč.

Preberi še Slovenska voditeljica se je razveselila deklice

Rak

Čustva so danes globlja kot običajno, a ne težka – bolj mehka. Dober dan za nego, nostalgijo ali ustvarjanje. Če te nekdo potrebuje, mu lahko daš ogromno... samo ne pozabi tudi nase.

Preberi še Modna ikona praznuje 52. rojstni dan

Lev

Tvoja prisotnost danes greje prostor, kamor stopiš. Čeprav je sobota, te nekdo vidi kot vodjo ali navdih. Uživaj v pozornosti, a pusti drugim, da tudi oni zasijejo. Večer je lahko presenetljivo romantičen.

Preberi še Mama Bradleyja Cooperja nora na turško serijo

Devica

Danes ni treba imeti vse pod nadzorom. Majhen kaos ti lahko celo koristi. Če spustiš perfekcionizem, se odpre prostor za lahkotnost. Dobro ti dene čiščenje – bodisi prostora ali misli.

Preberi še Princesin mož umrl pri 85 letih

Tehtnica

Lepota dneva je v ravnovesju. Pravi ljudje, prava beseda, pravi trenutek. Če si razpeta med dve izbiri, poslušaj telo, ne razuma. Zvečer je idealen čas za umetnost, glasbo ali nežno druženje.

Preberi še Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman

Škorpijon

Danes vidiš več, kot drugi opazijo. Intuicija ti šepeta resnico – vprašanje je le, ali jo želiš slišati. Odličen dan za globok pogovor ali odkrivanje lastnih želja. Nekaj starega se lahko končno zapre.

Preberi še Govorice o poroki so se širile kot požar

Strelec

Sobota te kliče ven – vsaj v mislih. Če ne moreš potovati, sanjaj ali načrtuj. Pogovor z nekom iz tujine ali drugačnega sveta ti razširi obzorja. Humor ti danes rešuje marsikaj.

Preberi še Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...

Kozorog

Čeprav si vajena odgovornosti, ti danes koristi, da jo za hip odložiš. Ne meri uspeha – meri mir. Nekdo te vidi bolj nežno, kot si sama misliš. Dovoli si biti samo človek, ne projekt.

Preberi še Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026

Vodnar

Danes si malo izven okvirjev – in prav je tako. Originalna ideja ali nenavaden pogovor te lahko navdihneta. Ne razlagaj se preveč; pravi ljudje te bodo razumeli brez dodatnih besed.

Preberi še Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Ribi

Tvoja občutljivost je danes darilo. Ustvarjalnost, sanje ali tiha glasba ti pomagajo ujeti pravo razpoloženje. Nekdo lahko poišče tvojo toplino – daj jo, a ne izčrpaj se. Zaupaj toku.