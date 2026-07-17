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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe čaka romantičen dan, kozorogi bodo ponosni nase

N. Č.
17. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Petek ti prinaša občutek, da si pripravljena narediti nekaj novega. Tvoja odločnost bo opazna, zato se ne boj izraziti svojega mnenja. V večernih urah te čaka trenutek sprostitve, ki si ga že dolgo želiš.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj zadovoljna, če boš sledila svojemu notranjemu miru. Ne hiti z odločitvami in pusti, da se stvari odvijejo naravno. Nekdo ti bo pokazal, koliko mu pomeni tvoja prisotnost.

Dvojčka

Tvoja zgovornost in dobra volja bosta danes pritegnili zanimive ljudi. Možen je pogovor, ki ti bo dal nov pogled na prihodnost. Ne prezri majhne priložnosti, saj se lahko razvije v nekaj večjega.

Rak

Petek bo čustveno prijeten in primeren za povezovanje z ljudmi, ki jih imaš rada. Tvoja nežnost bo opazna, vendar ne pozabi tudi nase. Majhna sprememba v rutini ti bo prinesla svežo energijo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš sijala v svoji najbolj samozavestni podobi. Nekdo bo opazil tvojo karizmo in trud, ki ga vlagaš v svoje cilje. Privošči si nekaj, kar te razveseli, saj si to zaslužiš.

Devica

Petkova energija ti bo pomagala zaključiti nekaj pomembnega. Ko boš odložila skrbi, boš začutila več lahkotnosti. Zvečer ti bo prijala mirna družba ali čas samo zase.

Tehtnica

Danes boš iskala lepoto in harmonijo v majhnih stvareh. Prijazen pogovor lahko izboljša odnos, ki ti veliko pomeni. Poslušaj svoje srce, a ostani zvesta tudi svojim potrebam.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja notranja moč bo danes še posebej izrazita. Če si pred pomembno izbiro, boš lažje prepoznala pravo pot. Ne skrivaj svojih občutkov pred ljudmi, ki jim zaupaš.

Strelec

Petek ti prinaša željo po spremembi in novih doživetjih. Nek nepričakovan načrt ti lahko polepša dan. Tvoja spontanost bo pritegnila prijetne trenutke in dobro družbo.

Kozorog

Danes boš ponosna nase, saj boš opazila napredek tam, kjer si se dolgo trudila. Vztrajnost se ti počasi vrača. Ne pozabi si vzeti časa za počitek in uživanje.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes še posebej zanimive in izvirne. Nekdo bo cenil tvoj drugačen pogled na stvari. Odpri se novim možnostim in ne dvomi v svojo ustvarjalnost.

Ribi

Petek bo nežen in romantičen. Drobne geste bodo imele velik pomen, zato bodi pozorna na lepe trenutke okoli sebe. Tvoja intuicija ti bo pomagala razumeti ljudi brez veliko besed.

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