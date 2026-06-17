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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki bodo uspešni, raki poslušajo svojo intuicijo

N. Č.
17. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in priložnosti za hitre odločitve. Nekdo bo cenil vašo neposrednost, čeprav se vam bo zdelo, da vas ne posluša. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje proti večeru.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boste najbolj uspešni, če si boste vzeli čas in ne boste hiteli. Na delovnem področju se kaže možnost zanimivega sodelovanja. Večer namenite udobju in ljudem, ki vas pomirjajo.

Dvojčka

Vaša radovednost bo na vrhuncu. Pričakujete lahko zanimiv pogovor, ki vam bo odprl nov pogled na staro težavo. Pazite le, da ne boste obljubili več, kot lahko izpolnite.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Poslušajte svojo intuicijo, saj vas lahko usmeri k pravi odločitvi. Domače okolje vam bo prineslo občutek varnosti.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan je kot ustvarjen za to, da stopite v ospredje. Nekdo bo opazil vaš trud in vam izkazal priznanje. V ljubezni pokažite več nežnosti in manj ponosa.

Devica

Podrobnosti bodo danes ključne. Če boste ostali zbrani, boste hitro našli rešitev za nekaj, kar vas že dolgo obremenjuje. Večer je ugoden za sprostitev in načrtovanje prihodnjih korakov.

Tehtnica

Pred vami je dan, ko boste iskali ravnovesje med svojimi željami in pričakovanji drugih. Ne pozabite, da je včasih treba postaviti sebe na prvo mesto. Nasmeh bo odprl marsikatera vrata.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša odločnost bo danes navdušila okolico. Nekdo vam bo zaupal pomembno informacijo, zato jo uporabite modro. V ljubezni se obeta več strasti kot običajno.

Strelec

Pritegnile vas bodo nove ideje in zanimivi ljudje. Dan je ugoden za učenje, krajši izlet ali spontano dogodivščino. Bodite odprti za nepričakovane spremembe načrtov.

Kozorog

Vztrajnost bo danes poplačana. Čeprav se bodo rezultati pokazali postopoma, ste na pravi poti. V osebnih odnosih bo iskren pogovor odpravil nekaj dvomov.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan prinaša svež veter in nepričakovano priložnost. Vaša izvirnost bo izstopala, zato ne skrivajte svojih idej. Nekdo vas lahko prijetno preseneti s sporočilom ali povabilom.

Ribi

Danes boste še posebej ustvarjalni in navdihnjeni. Posvetite nekaj časa svojim sanjam in željam, saj se lahko rodi odlična zamisel. Večer bo primeren za romantiko in sprostitev.

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