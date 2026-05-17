Dnevni horoskop: Ovni želijo več svobode, dvojčki so polni idej

Oven

Nedelja ti prinaša željo po spremembi in več svobode. Nekaj, kar te je bremenilo zadnje dni, bo danes videti manj pomembno. V ljubezni se lahko zgodi iskren trenutek, ki ti bo ostal v mislih še dolgo.

Bik

Dan bo mirnejši in poln potrebe po udobju. Največ ti bodo pomenili iskreni pogovori in občutek varnosti. Nekdo bo cenil tvojo toplino bolj, kot si misliš.

Dvojčka

Danes boš polna idej in želje po druženju. Tvoje besede bodo hitro pritegnile pozornost drugih. Proti večeru se lahko razvije zanimiv pogovor z osebo, ki te že nekaj časa opazuje.

Rak

Nedelja bo čustvena, a tudi pomirjujoča. Dobro boš razumela razpoloženje ljudi okoli sebe. Če si zadnje dni dvomila vase, ti bo nekdo danes vrnil občutek zaupanja.

Lev

Dan bo primeren za zabavo, sprostitev in trenutke, v katerih boš lahko zasijala. Nekdo bo želel tvojo bližino bolj, kot pokaže navzven. V ljubezni bo pomembna iskrenost.

Devica

Danes boš želela urediti stvari, ki so ostale nedokončane. Čeprav bo okoli tebe bolj sproščeno vzdušje, bo tebi ustrezal občutek nadzora. Večer bo idealen za počitek.

Tehtnica

Nedelja prinaša prijetno energijo za druženje in romantiko. Nekdo ti lahko nameni lepo pozornost ali kompliment. Dober trenutek za stvari, ki ti vračajo notranji mir.

Škorpijon

Dan bo intenziven, vendar tudi zelo iskren. Hitro boš začutila, komu lahko zaupaš. Nek pogovor ti lahko pomaga razumeti nekaj, kar si dolgo potiskala v ozadje.

Strelec

Nemir te bo vlekel v gibanje in nove načrte. Dober dan za spontano odločitev ali krajši izlet. Nekdo bo navdušen nad tvojo energijo in sproščenostjo.

Kozorog

Danes boš bolj tiha kot običajno, vendar zelo osredotočena na svoje misli. Nekdo bo opazil tvojo stabilnost in ti zaupal nekaj pomembnega. Večer bo primeren za mir.

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes izstopala. Dober čas za nove ideje, zanimive pogovore ali druženje z ljudmi, ki te navdihujejo. Ljubezenska energija bo nekoliko nepredvidljiva.

Ribi

Nedelja bo nežna in čustveno globoka. Potrebovala boš bližino ljudi, ob katerih se počutiš varno. Poslušaj svojo intuicijo danes bo zelo natančna.