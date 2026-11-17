Oven

Dan bo od vas zahteval nekoliko več potrpežljivosti, kot ste je vajeni. Čeprav boste želele stvari rešiti takoj, se bo izkazalo, da se najboljši odgovori skrivajo v premišljenih korakih. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor.

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Bik

V ospredju bodo odnosi. Nekdo iz vaše bližine bo potreboval več pozornosti, kot si morda mislite. Na delovnem področju se obeta prijetna potrditev, ki vam bo dala dodaten zagon za prihodnje dni.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Dan je odličen za učenje, raziskovanje novih idej in navezovanje zanimivih stikov. Večer prinaša priložnost za nepričakovano srečanje ali prijetno sporočilo.

Rak

Poslušajte svojo intuicijo. Če imate občutek, da morate nekaj spremeniti, potem je morda res napočil pravi trenutek. V ljubezni se odpira možnost za več bližine in razumevanja.

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Lev

V središču pozornosti boste, tudi če tega ne boste načrtovale. Vaša energija bo nalezljiva, zato boste zlahka navdušile ljudi okoli sebe. Pazite le, da ne prevzamete preveč obveznosti naenkrat.

Devica

Dan bo kot nalašč za organizacijo in zaključevanje odprtih nalog. Nekaj, kar vas že dlje časa obremenjuje, boste končno lahko odkljukale s seznama. Popoldne si vzemite čas tudi zase.

Tehtnica

Pred vami je prijeten dan, poln lepih trenutkov in drobnih presenečenj. Vaš čut za diplomacijo bo pomagal razrešiti manjši nesporazum. Samske bi lahko opazile nekoga, ki jim je že nekaj časa naklonjen.

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Škorpijon

Vaša odločnost bo občudovanja vredna. Če boste sledile svojemu načrtu, lahko danes naredite pomemben korak naprej. V večernih urah si privoščite nekaj, kar vas resnično osrečuje.

Strelec

Potreba po spremembi bo vse močnejša. Morda boste začele razmišljati o novem projektu, potovanju ali osebnem cilju. Ne hitite, ampak pustite idejam, da dozorijo.

Kozorog

Danes boste imele dober občutek za podrobnosti, zato boste uspešne pri vseh nalogah, ki zahtevajo zbranost. Nekdo bo cenil vaš trud bolj, kot pričakujete. Večer namenite počitku.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Navdih bo prihajal z vseh strani. Zaupajte svojim zamislim, saj se med njimi skriva nekaj, kar ima velik potencial. Na področju odnosov bo iskrenost ključ do harmonije.

Ribi

Dan bo nekoliko bolj čustveno obarvan, vendar vam bo prav to pomagalo razumeti nekaj pomembnega o sebi. Ne ignorirajte svojih občutkov. Večer prinaša toplino, sprostitev in občutek varnosti.