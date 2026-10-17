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Horoskop

Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni

N. Č.
17. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Pred vami je dinamičen dan, v katerem boste želeli stvari premakniti naprej. Pazite le, da ne boste preveč neučakani, predvsem v odnosih. V ljubezni je iskren pogovor lahko ključ do večje bližine.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan vas bo spomnil, kako pomembno je ravnovesje med obveznostmi in počitkom. Privoščite si nekaj časa zase. Nekdo v vaši bližini bo cenil vašo zanesljivost bolj, kot si mislite.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes še posebej izrazita. Pred vami je zanimiv pogovor ali novica, ki vam lahko odpre povsem novo perspektivo. V ljubezni ne hitite s sklepi.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. Poslušajte svojo intuicijo, saj vas ne bo zavajala. Večer je idealen za druženje z ljudmi, ob katerih se počutite varno.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Pozornost, ki jo boste prejeli, vam bo godila, vendar se ne zanašajte le na mnenja drugih. Danes boste najbolj blestele takrat, ko boste zaupale same sebi. Na ljubezenskem področju je možna prijetna pozornost.

Devica

Dan bo kot nalašč za urejanje stvari, ki ste jih predolgo odlagale. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo nenadoma postalo veliko bolj jasno. Pazite le, da ne boste preveč kritične do sebe.

Tehtnica

Pred vami je prijeten dan za romantiko, druženje in vse, kar vas navdihuje. Nekdo bi vas lahko presenetil z iskrenim komplimentom ali lepo gesto. Dovolite si uživati v trenutku.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste težko spregledale podrobnosti, ki jih drugi ne opazijo. To vam bo prišlo prav tako pri delu kot v osebnih odnosih. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas resnično veseli.

Strelec

V vas se prebuja želja po spremembi. Morda boste začele razmišljati o novem projektu, potovanju ali cilju. Ne dovolite, da bi vas tuja mnenja odvrnila od vaših načrtov.

Kozorog

Praktičnost bo danes vaša največja prednost. Nekaj, kar je bilo dolgo negotovo, bi lahko dobilo konkretnejše obrise. V ljubezni bo pomembno, da poveste, kaj čutite.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln zanimivih idej in nepričakovanih srečanj. Ne zavrnite povabila, ki ga boste prejele v zadnjem trenutku. Prav tam vas lahko čaka nekaj posebnega.

Ribi

Danes si vzemite čas za stvari, ki hranijo vašo dušo. Ustvarjalnost bo na visoki ravni, zato zapišite ideje, ki se vam porajajo. V ljubezni bo največ pomenila nežna pozornost.

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