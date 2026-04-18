Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor

N. Č.
18. 04. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes si želiš gibanja in akcije, a hkrati tudi sprostitve. Najdi ravnovesje med obema. Kratek izlet ali spontana odločitev te lahko spravi v odlično voljo.

Se še spomnite Stankice? Borila se je za sanjskega Tonija
Preberi še
Se še spomnite Stankice? Borila se je za sanjskega Tonija

Bik

Užitek bo danes na prvem mestu. Privošči si dobro hrano, lep trenutek ali nekaj, kar si že dolgo želiš. Dan je kot ustvarjen za razvajanje brez slabe vesti.

Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Preberi še
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra

Dvojčka

Tvoje misli bodo živahne, idej pa ne bo manjkalo. Zapiši si jih, saj se med njimi skriva nekaj res vrednega. V večernih urah te čaka zanimiv pogovor.

Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Preberi še
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi

Rak

Dan bo čustveno topel. Obkroži se z ljudmi, ob katerih se počutiš varno. Majhne geste ljubezni bodo danes pomenile največ.

Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Preberi še
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'

Lev

Danes si želiš pozornosti, a na nežen način. Nekdo te opazuje bolj, kot si misliš. Bodi to, kar si – to bo povsem dovolj.

Lev - horoskop
Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Devica

Sobota je idealna za urejanje stvari, ki so ostale nedokončane. A ne pretiravaj – pusti si tudi čas za počitek. Popolnost lahko danes malo počaka.

Tehtnica

Romantična energija je v zraku. Če si v zvezi, jo poglobi, če nisi, pa obstaja možnost prijetnega srečanja. Sledi svojemu občutku.

Škorpijon

Danes boš nekoliko bolj introspektivna. Nekaj te vleče k razmisleku o preteklosti. Sprejmi to kot priložnost za notranjo rast.

Strelec

Družabnost ti bo danes pisana na kožo. Povabilo, ki ga prejmeš, sprejmi – lahko se razvije v nekaj več, kot pričakuješ.

Strelec
Strelec FOTO: Dreamstime

Kozorog

Danes si dovoli odložiti odgovornosti. Svet ne bo razpadel, če si vzameš čas zase. Prav nasprotno – vrnila se boš bolj zbrana.

Vodnar

Navdih bo danes prišel iz nepričakovane smeri. Bodi odprta za nove ideje in ljudi. Nekdo ti lahko pokaže drugačen pogled na znano situacijo.

Ribi

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Zaupaj ji, še posebej pri odločitvah, ki vključujejo druge ljudi. V tišini boš našla največ odgovorov.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Horoskop

Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva

