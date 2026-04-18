Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor

Oven

Danes si želiš gibanja in akcije, a hkrati tudi sprostitve. Najdi ravnovesje med obema. Kratek izlet ali spontana odločitev te lahko spravi v odlično voljo.

Bik

Užitek bo danes na prvem mestu. Privošči si dobro hrano, lep trenutek ali nekaj, kar si že dolgo želiš. Dan je kot ustvarjen za razvajanje brez slabe vesti.

Dvojčka

Tvoje misli bodo živahne, idej pa ne bo manjkalo. Zapiši si jih, saj se med njimi skriva nekaj res vrednega. V večernih urah te čaka zanimiv pogovor.

Rak

Dan bo čustveno topel. Obkroži se z ljudmi, ob katerih se počutiš varno. Majhne geste ljubezni bodo danes pomenile največ.

Lev

Danes si želiš pozornosti, a na nežen način. Nekdo te opazuje bolj, kot si misliš. Bodi to, kar si – to bo povsem dovolj.

icon-expand Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Devica

Sobota je idealna za urejanje stvari, ki so ostale nedokončane. A ne pretiravaj – pusti si tudi čas za počitek. Popolnost lahko danes malo počaka.

Tehtnica

Romantična energija je v zraku. Če si v zvezi, jo poglobi, če nisi, pa obstaja možnost prijetnega srečanja. Sledi svojemu občutku.

Škorpijon

Danes boš nekoliko bolj introspektivna. Nekaj te vleče k razmisleku o preteklosti. Sprejmi to kot priložnost za notranjo rast.

Strelec

Družabnost ti bo danes pisana na kožo. Povabilo, ki ga prejmeš, sprejmi – lahko se razvije v nekaj več, kot pričakuješ.

icon-expand Strelec FOTO: Dreamstime

Kozorog

Danes si dovoli odložiti odgovornosti. Svet ne bo razpadel, če si vzameš čas zase. Prav nasprotno – vrnila se boš bolj zbrana.

Vodnar

Navdih bo danes prišel iz nepričakovane smeri. Bodi odprta za nove ideje in ljudi. Nekdo ti lahko pokaže drugačen pogled na znano situacijo.

Ribi

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Zaupaj ji, še posebej pri odločitvah, ki vključujejo druge ljudi. V tišini boš našla največ odgovorov.