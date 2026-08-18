Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni

Oven

Dan te spodbuja, da malo upočasniš tempo in prisluhneš sebi. V ljubezni bo iskren pogovor prinesel več, kot pričakuješ. Če si samska, te lahko pritegne nekdo, ki sprva deluje povsem drugače od tvojega običajnega tipa. Pri delu ne sprejemaj odločitve samo zato, ker se ti mudi.

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Bik

Dan je primeren za urejanje stvari, ki si jih predolgo odlagala. Na finančnem področju se pokaže priložnost, vendar preveri vse podrobnosti, preden rečeš da. V odnosih potrebuješ občutek varnosti, a danes ne pozabi, da moraš nekaj topline tudi sama pokazati. Večer bo najbolj prijeten v mirni družbi.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes še posebej očarljiva. Nekdo bo pozorno poslušal tvoje besede – morda bolj, kot si misliš. Na delovnem področju se lahko odpre nova ideja ali sodelovanje. Ne razprši energije na deset različnih stvari; izberi eno in jo izpelji do konca.

Rak

Čustva bodo danes močnejša, vendar ti ni treba vsega povedati takoj. Če te nekaj že nekaj časa moti, bo nežna iskrenost boljša od tišine. Samske lahko preseneti sporočilo osebe iz preteklosti. Poskrbi zase in si zvečer privošči nekaj, kar ti daje občutek domačnosti.

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Lev

Dan je pisan na tvojo kožo. Opazili bodo tvojo samozavest, vendar bo največji vtis naredila tvoja toplina. V ljubezni se lahko zgodi simpatičen preobrat, še posebej, če si pripravljena narediti prvi korak. Pri denarju se izogni impulzivnemu nakupu, ki ga boš jutri morda obžalovala.

Devica

Danes ti bo uspelo urediti nekaj, kar ti že dolgo visi nad glavo. Tvoja praktičnost bo prednost, toda v ljubezni ne poskušaj analizirati vsake besede in pogleda. Nekdo ti želi biti bližje, kot si trenutno predstavljaš. Zaupaj tudi občutku, ne samo logiki.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Pogovor, ki si se mu izogibala, lahko prinese nepričakovano olajšanje. Samska Tehtnica naj bo pozorna na naključno srečanje – iskrica se lahko pojavi tam, kjer je najmanj pričakuješ. Pri delu se ne pusti vpletati v tuje drame.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če ti nekaj ali nekdo ne deluje iskreno, si vzemi čas, preden se odzoveš. V ljubezni bo privlačnost intenzivna, vendar ne pozabi postaviti svojih meja. Zvečer se boš najbolje počutila, če si vzameš nekaj časa samo zase.

Strelec

V tebi se prebuja želja po spremembi. Morda bo to potovanje, nova dejavnost ali preprosto odločitev, da ne boš več ponavljala iste zgodbe. V ljubezni te čaka več spontanosti, če si boš dovolila manj načrtovanja. Dan je odličen za nov začetek.

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, toda ena situacija se ne bo razvila povsem po načrtu. In prav to je lahko dobro. Nekdo ti lahko pokaže drugačen pogled na odnos ali delo. Ne zavrni nasveta samo zato, ker prihaja od osebe, od katere ga nisi pričakovala.

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Vodnar

Tvoje misli bodo hitre in polne novih zamisli. Ena od njih ima več potenciala, kot se zdi na prvi pogled. V ljubezni potrebuješ predvsem svobodo in iskrenost; če boš to jasno povedala, se lahko odnos precej poglobi. Samska Vodnarka naj ne spregleda tihega občudovalca.

Ribi

Dan bo nežen, čustven in nekoliko sanjav. Nekaj, kar si si že dolgo želela, se morda še ne bo zgodilo danes, vendar boš dobila pomemben znak, da si na pravi poti. Potrditev je blizu. V ljubezni sledi srcu, a ne zanemari svojih meja. Zvečer si privošči mir in nekaj časa brez telefona.