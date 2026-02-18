Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah

Oven
Danes boš čutila močan zagon, a tudi rahlo nestrpnost. Nekdo te bo izzval s svojim mnenjem – vprašaj se, ali se splača reagirati ali je mir boljša izbira. Zvečer si privošči nekaj samo zase.
Bik
Tvoje telo in srce danes želita udobje. Dober dan za nego, kuhanje ali urejanje doma. Nekdo iz preteklosti se lahko pojavi v mislih – ne kot breme, ampak kot opomnik, kako zelo si zrasla.
Dvojčka
Komunikacija bo danes tvoja supermoč. Lahko rešiš nesporazum ali poveš nekaj, kar si dolgo držala v sebi. Pazi le, da ne govoriš prehitro – tvoja resnica je dragocena, izgovori jo nežno.
Rak
Čustva bodo globoka, intenzivna in boleča. Lahko se zgodi trenutek ranljivosti, ki pa te bo povezoval z nekom pomembnim. Če si utrujena, si to priznaj. Ne rabiš biti vedno močna.
Lev
Dan bo zahteval ravnovesje med tem, kar želiš, in tem, kar drugi pričakujejo. Ne ugašaj svoje svetlobe zaradi miru – raje poišči način, da svetiš brez boja. Ljubezen danes potrebuje več poslušanja kot govorjenja.
Devica
Popoln dan za urejanje misli in prioritet. Lahko dobiš občutek, da moraš vse nadzorovati – poskusi zaupati toku. Nek majhen kompliment bo imel danes zate večji pomen, kot se zdi.
Tehtnica
Srce bo danes želelo harmonijo, a realnost bo zahtevala odločitev. Ne odlašaj več – tudi če ni popolna izbira, bo osvobajajoča. V ljubezni: nekdo čaka na tvoj znak.
Škorpijon
Intuicija bo izjemno močna. Če imaš slab občutek glede nečesa, mu verjemi. Dober dan za notranje čiščenje – lahko skozi pogovor, solze ali zapisovanje misli.
Strelec
Dan bo v tebi prebudil željo po spremembi. Lahko razmišljaš o potovanju, novem cilju ali drugačnem načinu življenja. Majhen korak danes bo imel velik pomen jutri.
Kozorog
Odgovornosti bodo težke, a ti si kos izzivom. Pazi le, da ne zanemariš čustev zaradi nalog. Nekdo ti želi pomagati – dovoli mu.
Vodnar
Tvoje ideje bodo danes drugačne in drzne. Ne bo jih vsak razumel, a to ne pomeni, da niso prave. Ljubezen se lahko pokaže v nepričakovani obliki – bodi odprta.
Ribi
Danes boš stala ob strani nekomu, ki to potrebuje. Vedno si se dobro znašla v vlogi opore, a priznaj si, da pridejo trenutki, ko tudi ti ne najdeš besed.
