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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Enemu znamenju bo nekdo pokazal, koliko mu pomeni

N. Č.
18. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Sobota ti prinaša željo po gibanju in novih doživetjih. Ne ostajaj v starih vzorcih, saj te lahko majhna sprememba prijetno preseneti. V ljubezni bo iskren pogovor odprl vrata lepšemu razumevanju.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes si boš želela predvsem miru in udobja. Privošči si trenutke, ki te razvajajo, saj boš tako lažje našla novo energijo. Nekdo ti bo pokazal, koliko mu pomeniš.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes vodila do zanimivega odkritja. Možen je spontan pogovor, ki ti bo ostal v lepem spominu. Prepusti se druženju in ne načrtuj vsake podrobnosti.

Rak

Sobota bo kot nalašč za bližino in prijetne trenutke. Čas, preživet z ljudmi, ki jih imaš rada, ti bo veliko pomenil. Poslušaj svoje srce in ne skrivaj svojih občutkov.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš izžarevala posebno privlačnost in samozavest. Nekdo bo opazil tvojo energijo in te prijetno presenetil. Uživaj v pozornosti, vendar ostani zvesta sama sebi.

Devica

Dan ti bo prinesel občutek urejenosti in zadovoljstva. Morda boš dokončala nekaj, kar ti je že dolgo viselo nad glavo. Zvečer si vzemi čas za sprostitev in drobne užitke.

Tehtnica

Sobota bo namenjena lepim trenutkom in dobrim odnosom. Tvoja sposobnost povezovanja ljudi bo prišla do izraza. Če si želiš spremembe, naredi prvi majhen korak.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš bolj občutljiva za energijo ljudi okoli sebe. Zaupaj svojemu občutku, saj boš hitro prepoznala iskrenost. Nekaj, kar te je skrbelo, se bo začelo kazati v boljši luči.

Strelec

Tvoja pustolovska narava bo želela nekaj novega. Izlet, nova dejavnost ali spontano povabilo ti lahko prinese veliko veselja. Dovoli si uživati brez preveč razmišljanja.

Kozorog

Danes boš začutila ponos ob nečem, kar si dosegla. Tvoja vztrajnost se kaže v majhnih, a pomembnih rezultatih. Privošči si tudi nekaj časa za sprostitev in zabavo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Sobota ti prinaša sveže ideje in željo po drugačnem pristopu. Nekdo bo navdušen nad tvojo izvirnostjo. Ne skrivaj svoje posebnosti – prav ta te dela zanimivo.

Ribi

Dan bo nežen, miren in poln lepih občutkov. Drobne pozornosti bodo danes pomenile največ. Prisluhni svoji intuiciji, saj ti bo pokazala, kaj tvoje srce zares potrebuje.

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