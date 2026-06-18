Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti

Oven

Danes boš polna energije in želje po novih začetkih. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo spodbudo, zato ne varčuj z lepimi besedami. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, če boš pripravljena narediti prvi korak.

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Bik

Čas je, da si vzameš nekaj trenutkov zase. Preveč skrbi nosiš na svojih ramenih, zato si privošči oddih. Na finančnem področju se kaže priložnost, ki je ne spreglej.

Dvojčka

Tvoja komunikativnost bo danes v ospredju. Pogovori, ki si jih odlašala, bodo stekli lažje, kot si pričakovala. Večer prinaša zanimivo srečanje ali sporočilo, ki ti bo polepšalo razpoloženje.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Poslušaj svojo intuicijo, saj te ne bo razočarala. Nekdo iz družinskega kroga bo cenil tvojo pozornost in podporo.

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Lev

Danes boš sijala in privabljala poglede. Izkoristi svojo samozavest za korak naprej pri projektu ali osebnem cilju. V ljubezni ne pozabi, da je iskrenost vedno najboljša izbira.

Devica

Podrobnosti, ki jih drugi spregledajo, bodo danes tvoja prednost. Delo bo teklo gladko, če se ne boš obremenjevala z malenkostmi. Večer je primeren za sprostitev in dobro knjigo.

Tehtnica

Danes bo pomembno najti ravnovesje med željami drugih in svojimi potrebami. Ne pozabi, da imaš pravico reči tudi ne. Romantična energija dneva ti lahko prinese prijetne trenutke.

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Škorpijon

Tvoja odločnost bo občudovanja vredna. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, se bo začelo razpletati v tvojo korist. Zaupaj vase in ne razkrivaj vseh načrtov prehitro.

Strelec

Danes te bo vleklo v nove izkušnje. Tudi majhna sprememba rutine ti lahko prinese veliko veselja. Nekdo bo navdušen nad tvojim optimizmom in dobro voljo.

Kozorog

Praktičnost ti bo pomagala rešiti izziv, ki se je pojavil v zadnjih dneh. Na področju odnosov bodi nekoliko bolj odprta za čustva. Tudi močne ženske včasih potrebujejo podporo.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Izvirne ideje bodo danes kar deževale. Zapiši si jih, saj se med njimi skriva nekaj zelo obetavnega. V ljubezni lahko nepričakovan pogovor odpre novo poglavje.

Ribi

Dan bo obarvan z nežno in ustvarjalno energijo. Posveti se dejavnostim, ki te navdihujejo in pomirjajo. Nekdo ti bo pokazal več naklonjenosti, kot si pričakovala.