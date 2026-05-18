Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva

Oven
Teden boš začela odločno in z veliko energije. Nekdo bo potreboval tvojo pomoč ali nasvet. Pazi le, da ne prevzameš preveč obveznosti naenkrat.
Bik
Ponedeljek bo zahteval nekaj več potrpežljivosti, vendar bo trud poplačan. V ospredju bodo finance ali praktične odločitve. V ljubezni se obeta več topline.
Dvojčka
Dan bo hiter in poln komunikacije. Nekdo ti lahko prinese zanimivo novico ali nepričakovano priložnost. Tvoja radovednost bo danes še posebej močna.
Rak
Čustva bodo danes intenzivnejša, vendar ti bodo pomagala sprejeti pomembno odločitev. Dober dan za urejanje odnosov in iskrene pogovore.
Lev
Tvoja samozavest bo danes nalezljiva. Dober trenutek za nove začetke ali pogumne ideje. Nekdo bo občudoval tvojo odločnost in energijo.
Devica
Dan bo produktiven, čeprav nekoliko naporen. Tvoja organiziranost bo rešila več kot eno težavo. Večer ti prinaša potrebo po počitku in tišini.
Tehtnica
Ponedeljek bo prijetnejši, kot si pričakovala. Nekdo ti lahko polepša dan z majhno, a iskreno gesto. V ljubezni bo pomembna odprta komunikacija.
Škorpijon
Danes boš težko skrivala svoja čustva. Nekdo bo hitro opazil tvojo intenzivnost. Če te nekaj moti, povej pravočasno, preden napetost naraste.
Strelec
Teden boš začela z veliko željo po spremembi. Rutina te bo hitro začela dolgočasiti. Dober trenutek za nove načrte ali pogovor o prihodnosti.
Kozorog
Danes boš osredotočena na delo in cilje. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in mirnost. Proti večeru si privošči več sprostitve.
Vodnar
Tvoje ideje bodo danes navdušile druge. Dober dan za ustvarjalnost, nova poznanstva ali zanimive pogovore. Nekdo bo želel več tvoje pozornosti.
Ribi
Ponedeljek bo nekoliko zasanjan, vendar prijeten. Dobro boš razumela občutke drugih ljudi. Posveti več časa sebi in svojim notranjim potrebam.
