Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva

N. Č.
18. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Teden boš začela odločno in z veliko energije. Nekdo bo potreboval tvojo pomoč ali nasvet. Pazi le, da ne prevzameš preveč obveznosti naenkrat.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek bo zahteval nekaj več potrpežljivosti, vendar bo trud poplačan. V ospredju bodo finance ali praktične odločitve. V ljubezni se obeta več topline.

Dvojčka

Dan bo hiter in poln komunikacije. Nekdo ti lahko prinese zanimivo novico ali nepričakovano priložnost. Tvoja radovednost bo danes še posebej močna.

Rak

Čustva bodo danes intenzivnejša, vendar ti bodo pomagala sprejeti pomembno odločitev. Dober dan za urejanje odnosov in iskrene pogovore.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes nalezljiva. Dober trenutek za nove začetke ali pogumne ideje. Nekdo bo občudoval tvojo odločnost in energijo.

Devica

Dan bo produktiven, čeprav nekoliko naporen. Tvoja organiziranost bo rešila več kot eno težavo. Večer ti prinaša potrebo po počitku in tišini.

Tehtnica

Ponedeljek bo prijetnejši, kot si pričakovala. Nekdo ti lahko polepša dan z majhno, a iskreno gesto. V ljubezni bo pomembna odprta komunikacija.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš težko skrivala svoja čustva. Nekdo bo hitro opazil tvojo intenzivnost. Če te nekaj moti, povej pravočasno, preden napetost naraste.

Strelec

Teden boš začela z veliko željo po spremembi. Rutina te bo hitro začela dolgočasiti. Dober trenutek za nove načrte ali pogovor o prihodnosti.

Kozorog

Danes boš osredotočena na delo in cilje. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in mirnost. Proti večeru si privošči več sprostitve.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes navdušile druge. Dober dan za ustvarjalnost, nova poznanstva ali zanimive pogovore. Nekdo bo želel več tvoje pozornosti.

Ribi

Ponedeljek bo nekoliko zasanjan, vendar prijeten. Dobro boš razumela občutke drugih ljudi. Posveti več časa sebi in svojim notranjim potrebam.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
