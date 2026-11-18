Oven

Danes boste polne energije in odločnosti. Končno boste pripravljene narediti korak, o katerem razmišljate že nekaj časa. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje, še posebej če boste odprte za iskren pogovor. Na delovnem mestu pazite, da ne prevzamete vseh obveznosti nase.

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Bik

Dan bo v znamenju udobja in malih užitkov. Privoščite si nekaj, kar vas osrečuje, pa naj bo to dobra kava, nakup ali sproščen večer doma. V ljubezni boste iskale občutek varnosti, partner pa vam bo znal pokazati, da ste cenjene.

Dvojčka

Pred vami je dinamičen dan, poln zanimivih pogovorov in novih informacij. Nekdo bi vam lahko zaupal skrivnost ali pomembno novico. Na ljubezenskem področju vas privlači nekdo, ki vas zna nasmejati.

Rak

Današnji dan vas spodbuja, da več časa namenite sebi. Če ste v zadnjem času preveč skrbele za druge, je čas za premislek o lastnih željah. V odnosih bo iskrenost prinesla olajšanje in večjo povezanost.

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Lev

V središču pozornosti boste bolj, kot pričakujete. Nekdo opazi vaš trud in morda pride priznanje, ki ste ga čakale. Samske levinje lahko nepričakovano srečajo osebo, ki jih bo takoj očarala.

Devica

Danes boste želele imeti vse pod nadzorom, vendar vas lahko prav nepričakovan dogodek pripelje do najboljšega razpleta. Zaupajte procesu. Na področju financ bodite nekoliko bolj previdne pri impulzivnih nakupih.

Tehtnica

Vaša privlačnost in šarm bosta danes še posebej izrazita. Idealen dan za druženje, zmenek ali pomemben pogovor. Nekdo iz vaše bližine si želi več vaše pozornosti, zato ne spreglejte drobnih namigov.

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Škorpijon

Intuicija vas ne bo razočarala. Če imate občutek, da morate nečemu slediti ali se česa izogniti, ji prisluhnite. V ljubezni boste strastne in samozavestne, kar bo pustilo močan vtis.

Strelec

V vas se prebuja želja po spremembi. Morda boste začele načrtovati potovanje, nov projekt ali pomembno življenjsko odločitev. Ne omejujte se z dvomi. Nekdo vam bo ponudil zanimivo priložnost.

Kozorog

Danes boste zelo učinkovite in osredotočene na svoje cilje. Trdo delo se obrestuje, zato ne obupajte tik pred ciljno črto. V ljubezni bo pomembno pokazati tudi svojo nežnejšo plat.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred vami je dan novih idej in navdiha. Nekaj, kar se je doslej zdelo nemogoče, bo dobilo bolj jasno obliko. V ljubezenskih odnosih vas čaka prijeten obrat, ki vas bo spravil v dobro voljo.

Ribi

Čustva bodo danes intenzivna, a tudi navdihujoča. Dovolite si sanjati nekoliko bolj na veliko. Nekdo vam bo pokazal, da ste pomembnejše, kot mislite. Večer je idealen za romantiko ali sproščanje ob najljubši dejavnosti.