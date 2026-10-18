Dnevni horoskop: Tehtnice si želijo bližine, strelci hrepenijo po spremembi

Oven
Dan bo od vas zahteval nekaj potrpežljivosti, a trud se bo obrestoval. Nekdo bo cenil vašo neposrednost, čeprav se vam bo sprva zdelo, da vas ne posluša. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.
Bik
Nedelja bo kot nalašč za počasnejši tempo. Privoščite si stvari, za katere med tednom zmanjka časa. Nekdo iz družinskega kroga bo potreboval vaš nasvet ali podporo.
Dvojčka
Pred vami je živahen dan, poln pogovorov in zanimivih srečanj. Morda boste izvedeli nekaj, kar bo spremenilo vaš pogled na določeno situacijo. Večer prinaša sproščeno vzdušje.
Rak
Danes boste še posebej občutljive za potrebe drugih. Kljub temu ne pozabite nase. V ljubezni vas lahko razveseli iskrena pozornost osebe, ki vam veliko pomeni.
Lev
Nekaj, kar ste v zadnjih dneh odlašale, bo danes lažje rešiti. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato ni čudno, če boste v središču pozornosti. Izkoristite priložnost za prijetno druženje.
Devica
Dan bo idealen za organizacijo in načrtovanje prihodnjega tedna. Čeprav si običajno želite imeti vse pod nadzorom, vas bo danes življenje spodbudilo, da se nekoliko prepustite toku dogodkov.
Tehtnica
Romantična energija bo v zraku. Samske bi lahko opazile osebo, ki je prej niso videle v tej luči, vezane pa si boste želele več bližine. Prijetni trenutki bodo v ospredju.
Škorpijon
Pred vami je dan, ko boste jasno vedele, kaj želite. Intuicija bo močna, zato ji zaupajte. Nekdo vam bo razkril svoje pravo mnenje, kar vas utegne presenetiti.
Strelec
Želja po spremembi bo vse močnejša. Ne bodite presenečene, če boste začele razmišljati o novem hobiju, izletu ali projektu. Dan je ugoden za sprejemanje novih odločitev.
Kozorog
Nedelja vam prinaša občutek zadovoljstva ob doseženem. Nekaj, za kar ste se dolgo trudile, se bo začelo premikati v pravo smer. Zvečer si vzemite čas za počitek.
Vodnar
Nepričakovan klic, sporočilo ali srečanje lahko polepša vaš dan. Bodite odprte za nove ideje in ne zavrnite povabila, ki ga boste prejele v zadnjem trenutku.
Ribi
Danes boste bolj zasanjane kot običajno, vendar vam bo prav to pomagalo najti ustvarjalne rešitve. Posvetite se stvarem, ki vas veselijo, in ne dovolite, da vam malenkosti pokvarijo razpoloženje.
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