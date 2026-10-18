Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Tehtnice si želijo bližine, strelci hrepenijo po spremembi

N. Č.
18. 10. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Oven

Dan bo od vas zahteval nekaj potrpežljivosti, a trud se bo obrestoval. Nekdo bo cenil vašo neposrednost, čeprav se vam bo sprva zdelo, da vas ne posluša. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja bo kot nalašč za počasnejši tempo. Privoščite si stvari, za katere med tednom zmanjka časa. Nekdo iz družinskega kroga bo potreboval vaš nasvet ali podporo.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln pogovorov in zanimivih srečanj. Morda boste izvedeli nekaj, kar bo spremenilo vaš pogled na določeno situacijo. Večer prinaša sproščeno vzdušje.

Rak

Danes boste še posebej občutljive za potrebe drugih. Kljub temu ne pozabite nase. V ljubezni vas lahko razveseli iskrena pozornost osebe, ki vam veliko pomeni.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Nekaj, kar ste v zadnjih dneh odlašale, bo danes lažje rešiti. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato ni čudno, če boste v središču pozornosti. Izkoristite priložnost za prijetno druženje.

Devica

Dan bo idealen za organizacijo in načrtovanje prihodnjega tedna. Čeprav si običajno želite imeti vse pod nadzorom, vas bo danes življenje spodbudilo, da se nekoliko prepustite toku dogodkov.

Tehtnica

Romantična energija bo v zraku. Samske bi lahko opazile osebo, ki je prej niso videle v tej luči, vezane pa si boste želele več bližine. Prijetni trenutki bodo v ospredju.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Pred vami je dan, ko boste jasno vedele, kaj želite. Intuicija bo močna, zato ji zaupajte. Nekdo vam bo razkril svoje pravo mnenje, kar vas utegne presenetiti.

Strelec

Želja po spremembi bo vse močnejša. Ne bodite presenečene, če boste začele razmišljati o novem hobiju, izletu ali projektu. Dan je ugoden za sprejemanje novih odločitev.

Kozorog

Nedelja vam prinaša občutek zadovoljstva ob doseženem. Nekaj, za kar ste se dolgo trudile, se bo začelo premikati v pravo smer. Zvečer si vzemite čas za počitek.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nepričakovan klic, sporočilo ali srečanje lahko polepša vaš dan. Bodite odprte za nove ideje in ne zavrnite povabila, ki ga boste prejele v zadnjem trenutku.

Ribi

Danes boste bolj zasanjane kot običajno, vendar vam bo prav to pomagalo najti ustvarjalne rešitve. Posvetite se stvarem, ki vas veselijo, in ne dovolite, da vam malenkosti pokvarijo razpoloženje.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop znamenja
Horoskop

Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni čutijo močan zagon, strelci hrepenijo po novostih
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Tehtnice bodo poglobile odnos, strelce čaka druženje
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: tehtnice bodo družabne, strelci bodo hrepeneli po novih izkušnjah
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Tehtnice bodo ganjene, kozoroge čaka sprememba
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Tehtnice se bodo postavile zase, škorpijone čaka napredek
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008