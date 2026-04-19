Dnevni horoskop: Vodnarji bodo ustvarjalni, ribe čaka posebno doživetje

Oven

Danes si želiš miru bolj kot običajno. Dovoli si upočasniti tempo in se umakniti od vsega, kar te izčrpava. V tišini boš našla novo moč.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja ti prinaša občutek zadovoljstva. Uživaj v preprostih stvareh – dobra družba, domače okolje ali sprehod v naravi ti bodo dali največ.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes nekoliko bolj razpršene. Ne sili se v produktivnost. Raje se prepusti toku dneva in pusti, da te vodi radovednost.

Rak

Čustvena toplina bo danes tvoja največja moč. Nekdo bo potreboval tvojo bližino – in ti boš točno vedela, kako mu stati ob strani.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes si želiš biti opažena, a hkrati tudi razumljena. Preživi čas z ljudmi, ki te resnično vidijo takšno, kot si. To ti bo največ pomenilo.

Devica

Nedelja te vabi k počitku. Pusti obveznosti za jutri in se posveti sebi. Tudi ti potrebuješ čas, ko ni treba biti popolna.

Tehtnica

Dan je kot ustvarjen za harmonijo. Uredi svoj prostor, prižgi svečo ali si privošči nekaj lepega. Ravnovesje bo danes ključ do dobrega počutja.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo izjemno močna. Če te nekaj vleče v določeno smer, ji sledi. Danes ne potrebuješ razlage – občutek bo dovolj.

Strelec

Čeprav si običajno željna akcije, bo danes v ospredju notranji mir. Kratek odmik od rutine ti bo pomagal, da napolniš baterije.

Kozorog

Danes si dovoli biti nežnejša do sebe. Ni treba, da imaš vse pod nadzorom. Včasih je dovolj, da stvari preprosto so.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes prišla do izraza. Naredi nekaj drugačnega, nekaj, kar te veseli. Majhna sprememba ti lahko polepša dan.

Ribi

Danes te čaka prav poseben dan, ki se bo sicer začel zelo sproščeno, nato pa se bo razvil v nekaj prav posebnega. Tvoja pričakovanja bodo presežena in domov boš odšla srečna.