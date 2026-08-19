Dnevni horoskop: Ribe so radovedne, kozorogi testirajo meje v ljubezni

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekaj potrpežljivosti, čeprav bi najraje vse uredila takoj. V službi se lahko pojavi priložnost, pri kateri boš morala pokazati samozavest. Ne podcenjuj svojega vpliva. V ljubezni bo iskren pogovor prinesel več bližine, kot pričakuješ.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Sreda ti prinaša občutek stabilnosti in željo, da bi se posvetila sebi. Nekdo bo od tebe želel več pozornosti, kot si mu trenutno pripravljena dati. Postavi mejo brez slabe vesti. Na finančnem področju se izogni impulzivnemu nakupu.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes še posebej močna. Z nekaj besedami lahko prepričaš osebo, ki je bila do zdaj precej neodločna. Pri delu se ne zapletaj v nepotrebne razprave. V ljubezni te lahko preseneti sporočilo osebe, na katero že nekaj časa misliš.

Rak

Dan bo čustven, vendar ti bo prinesel tudi pomembno spoznanje. Nekaj, kar si si dolgo razlagala na en način, bo nenadoma dobilo drugačen pomen. Poslušaj notranji občutek. Zvečer si privošči mir in čas zase.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V sredo boš opažena, tudi če si tega ne boš posebej prizadevala. Na poslovnem področju lahko dobiš pohvalo ali priznanje, ki si ga zaslužila že prej. V ljubezni pazi, da ponos ne prevlada nad nežnostjo. Majhna gesta lahko naredi veliko razliko.

Devica

Dan je primeren za urejanje stvari, ki si jih predolgo odlagala. Ko boš naredila prvi korak, bo vse steklo precej lažje. Nekdo iz tvoje bližine potrebuje tvojo podporo, vendar ne pričakuje, da boš reševala njegove težave namesto njega.

Tehtnica

Sreda ti prinaša zanimivo srečanje ali pogovor, ki bi lahko vplival na tvoje načrte za prihodnje tedne. Ne odloči se prehitro. V ljubezni boš iskala ravnotežje med tem, kar čutiš, in tem, kar meniš, da bi morala storiti. Tokrat zaupaj srcu.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo izjemno močna. Če boš imela občutek, da ti nekdo ne pove celotne resnice, bodi pozorna na dejanja, ne samo na besede. Na delovnem področju se ti lahko odpre možnost, ki je sprva ne boš prepoznala kot pomembne.

Strelec

Pred tabo je živahen dan, poln idej in novih načrtov. Ena izmed njih bi lahko postala nekaj veliko večjega, če ji boš namenila dovolj časa. V odnosih boš potrebovala več svobode, vendar ne pozabi tudi na občutke osebe ob sebi.

Kozorog

Danes ne poskušaj imeti vsega pod nadzorom. Nekatere stvari se bodo uredile bolje, če jim boš pustila nekaj prostora. Pri delu bo tvoja vztrajnost nagrajena. Na ljubezenskem področju bo danes več testiranja mej kot običajno. Drznosti ne bo manjkalo.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Sreda ti prinaša nenavadno idejo, ki je sprva morda ne bodo vsi razumeli. Ne odnehaj samo zato, ker drugi potrebujejo več časa, da jo vidijo tako kot ti. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje. Samska lahko spozna nekoga precej drugačnega od svojih dosedanjih izbir.

Ribi

Dan bo nežen in nekoliko zasanjan, vendar lahko prav zaradi tega opaziš podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Nekdo ti bo pokazal, da mu je mar, morda na zelo subtilen način. Zaupaj občutku in ne išči vedno racionalne razlage za vse, kar čutiš. Ostani radovedna.