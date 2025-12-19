Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino

Oven
Dan te spodbuja, da upočasniš. Čeprav bi najraje vse opravila takoj, bo danes zmagala potrpežljivost. V odnosih se odpre priložnost za iskren pogovor, ki prinese olajšanje.
Bik
Tvoje telo ti nekaj sporoča – privošči si udobje in dober obrok brez slabe vesti. Na delu se pokaže stabilnost, ki jo drugi opazijo in cenijo. Zvečer te razveseli majhna pozornost.
Dvojčka
Misli ti letijo na vse strani, a ena ideja izstopa. Zapiši si jo. Komunikacija je danes tvoja moč, še posebej pri reševanju nesporazumov. Flirt ima igriv podton.
Rak
Čaka te neprijetna preizkušnja. Gre za situacijo, s katero se še nisi soočila, a s podporo bližnjih ti bo uspelo. Obkroži se z ljudmi, ki so ti vedno v oporo. Deli z njimi svojo bolečino.
Lev
V ospredju je samozavest, ki pa danes ne potrebuje aplavza. S svojo toplino povezuješ ljudi. Finančna odločitev zahteva trezen razmislek, ne impulza.
Devica
Sebe boš postavila na prvo mesto, čeprav se boš znašla v dilemi. V ljubezni je pomembna jasnost – povej, kaj čutiš, brez ovinkov.
Tehtnica
Dan kliče po ravnotežju med dolžnostmi in užitkom. Lepota v majhnih stvareh te pomiri. V partnerstvu se utrdi zaupanje, če si pripravljena prisluhniti brez sodb.
Škorpijon
Intuicija je izjemno močna. Zaznaš več, kot povedo besede. Ne razkrivaj vsega naenkrat; skrivnostnost ti danes koristi. Čustvena globina vodi do preobrata.
Strelec
Potreba po svobodi se sreča z odgovornostjo. Najdeš način, da združiš oboje. Učenje ali načrtovanje poti ti dvigne razpoloženje. Nasmeh je nalezljiv.
Kozorog
Vztrajnost se obrestuje. Nek trud dobi potrditev, morda tiho, a pomembno. Dovoli si počitek brez občutka krivde. V večeru se rodi občutek varnosti.
Vodnar
Nenavadna ideja prinese rešitev. Bodi zvesta sebi, tudi če te drugi ne razumejo takoj. Prijateljski pogovor razjasni dilemo in odpre novo možnost.
Ribi
Čaka te neprijetno presenečenje. Zdi se, da ljudje, za katere si mislila, da so ti blizu, niso na tvoji strani. Kljub izdaji ohrani svojo vero v dober svet.
