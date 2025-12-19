Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino

Oven

Dan te spodbuja, da upočasniš. Čeprav bi najraje vse opravila takoj, bo danes zmagala potrpežljivost. V odnosih se odpre priložnost za iskren pogovor, ki prinese olajšanje.

Preberi še Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Bik

Tvoje telo ti nekaj sporoča – privošči si udobje in dober obrok brez slabe vesti. Na delu se pokaže stabilnost, ki jo drugi opazijo in cenijo. Zvečer te razveseli majhna pozornost.

Preberi še Veljala je za najlepšo, danes je videti tako

Dvojčka

Misli ti letijo na vse strani, a ena ideja izstopa. Zapiši si jo. Komunikacija je danes tvoja moč, še posebej pri reševanju nesporazumov. Flirt ima igriv podton.

Preberi še Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga

Rak

Čaka te neprijetna preizkušnja. Gre za situacijo, s katero se še nisi soočila, a s podporo bližnjih ti bo uspelo. Obkroži se z ljudmi, ki so ti vedno v oporo. Deli z njimi svojo bolečino.

Preberi še Hči slavnega para je danes videti tako

Lev

V ospredju je samozavest, ki pa danes ne potrebuje aplavza. S svojo toplino povezuješ ljudi. Finančna odločitev zahteva trezen razmislek, ne impulza.

Preberi še Božični filmi, ki si jih preprosto morate ogledati

Devica

Sebe boš postavila na prvo mesto, čeprav se boš znašla v dilemi. V ljubezni je pomembna jasnost – povej, kaj čutiš, brez ovinkov.

Preberi še Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Tehtnica

Dan kliče po ravnotežju med dolžnostmi in užitkom. Lepota v majhnih stvareh te pomiri. V partnerstvu se utrdi zaupanje, če si pripravljena prisluhniti brez sodb.

Preberi še To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025

Škorpijon

Intuicija je izjemno močna. Zaznaš več, kot povedo besede. Ne razkrivaj vsega naenkrat; skrivnostnost ti danes koristi. Čustvena globina vodi do preobrata.

Preberi še Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Strelec

Potreba po svobodi se sreča z odgovornostjo. Najdeš način, da združiš oboje. Učenje ali načrtovanje poti ti dvigne razpoloženje. Nasmeh je nalezljiv.

Preberi še Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih

Kozorog

Vztrajnost se obrestuje. Nek trud dobi potrditev, morda tiho, a pomembno. Dovoli si počitek brez občutka krivde. V večeru se rodi občutek varnosti.

Preberi še Ločujeta se po sedmih letih zakona

Vodnar

Nenavadna ideja prinese rešitev. Bodi zvesta sebi, tudi če te drugi ne razumejo takoj. Prijateljski pogovor razjasni dilemo in odpre novo možnost.

Preberi še Tako je slavna igralka videti danes

Ribi

Čaka te neprijetno presenečenje. Zdi se, da ljudje, za katere si mislila, da so ti blizu, niso na tvoji strani. Kljub izdaji ohrani svojo vero v dober svet.