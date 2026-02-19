Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku

Oven
Danes boš polna zagona, a pazi, da ne izgoriš že dopoldne. Nekdo bo potreboval tvojo podporo – ne z nasvetom, ampak z objemom. Ljubezen ti danes pošilja droben znak, če ga boš znala opaziti.
Bik
Tvoja potreba po varnosti bo danes močna. Dober dan za urejanje financ ali domačih zadev. V odnosih se izogibaj trmi – mehkejši ton bo odprl vrata, ki jih pritisk zapira.
Dvojčka
Tvoje misli bodo hitre kot veter, a srce bo hotelo počasneje. Nek pogovor bo pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Ne prekinjaj – danes se res splača poslušati do konca.
Rak
Čustva bodo globoka in intenzivna. Dober dan za ustvarjanje ali pisanje. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi – vprašaj se, ali si to poglavje že zares zaključila.
Lev
Danes boš sijala brez posebnega truda. Nekdo te bo opazil zaradi tvoje topline, ne zaradi zunanjega videza. V službi ali šoli se lahko pokaže nova priložnost – pogumno stopi korak naprej.
Devica
Podrobnosti ti bodo danes šle odlično od rok. A pazi, da se ne kritiziraš bolj kot je potrebno. Dovolj si dobra že zdaj. Zvečer si privošči nekaj lepega – zaslužiš si.
Tehtnica
Dan bo zahteval odločitev. Ne bo popolna, bo pa iskrena – in to je dovolj. V ljubezni se lahko pojavi potreba po jasnosti. Ne ugibaj, vprašaj.
Škorpijon
Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če imaš slab občutek, mu zaupaj. Nekdo bo razkril več, kot je nameraval – ostani diskretna, to ti bo prineslo spoštovanje.
Strelec
Želela boš več svobode kot običajno. Dober dan za načrtovanje potovanja ali novega projekta. Nekdo te bo presenetil s komplimentom – sprejmi ga brez umikanja.
Kozorog
Danes boš praktična, a mehkejša kot običajno. To je tvoja moč danes. Nek problem se bo začel reševati sam od sebe, če mu ne boš vsiljevala kontrole.
Vodnar
Tvoje ideje bodo nenavadne, a zelo sveže. Ne boj se jih deliti. V ljubezni boš želela več prostora – povej to nežno, brez bega.
Ribi
Dan bo čustveno obarvan. Glasba, narava ali tišina ti bodo pomagali najti ravnotežje. Nekdo te bo potreboval – a ne pozabi tudi nase.
