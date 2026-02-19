Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku

N. Č.
19. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš polna zagona, a pazi, da ne izgoriš že dopoldne. Nekdo bo potreboval tvojo podporo – ne z nasvetom, ampak z objemom. Ljubezen ti danes pošilja droben znak, če ga boš znala opaziti.

Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Preberi še
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža

Bik

Tvoja potreba po varnosti bo danes močna. Dober dan za urejanje financ ali domačih zadev. V odnosih se izogibaj trmi – mehkejši ton bo odprl vrata, ki jih pritisk zapira.

Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Preberi še
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Dvojčka

Tvoje misli bodo hitre kot veter, a srce bo hotelo počasneje. Nek pogovor bo pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Ne prekinjaj – danes se res splača poslušati do konca.

To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad
Preberi še
To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad

Rak

Čustva bodo globoka in intenzivna. Dober dan za ustvarjanje ali pisanje. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi – vprašaj se, ali si to poglavje že zares zaključila.

Ko odkrije, da je njena najstniška hči noseča, skuje zlovešči načrt
Preberi še
Ko odkrije, da je njena najstniška hči noseča, skuje zlovešči načrt

Lev

Danes boš sijala brez posebnega truda. Nekdo te bo opazil zaradi tvoje topline, ne zaradi zunanjega videza. V službi ali šoli se lahko pokaže nova priložnost – pogumno stopi korak naprej.

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Preberi še
Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Devica

Podrobnosti ti bodo danes šle odlično od rok. A pazi, da se ne kritiziraš bolj kot je potrebno. Dovolj si dobra že zdaj. Zvečer si privošči nekaj lepega – zaslužiš si.

Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"
Preberi še
Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"

Tehtnica

Dan bo zahteval odločitev. Ne bo popolna, bo pa iskrena – in to je dovolj. V ljubezni se lahko pojavi potreba po jasnosti. Ne ugibaj, vprašaj.

Po smrti moža je ujela postavnega poslovneža
Preberi še
Po smrti moža je ujela postavnega poslovneža

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če imaš slab občutek, mu zaupaj. Nekdo bo razkril več, kot je nameraval – ostani diskretna, to ti bo prineslo spoštovanje.

Navdušila v čipkasti obleki na premieri filma Viharni vrh
Preberi še
Navdušila v čipkasti obleki na premieri filma Viharni vrh

Strelec

Želela boš več svobode kot običajno. Dober dan za načrtovanje potovanja ali novega projekta. Nekdo te bo presenetil s komplimentom – sprejmi ga brez umikanja.

To lepotico ljubi Robert Hrgota
Preberi še
To lepotico ljubi Robert Hrgota

Kozorog

Danes boš praktična, a mehkejša kot običajno. To je tvoja moč danes. Nek problem se bo začel reševati sam od sebe, če mu ne boš vsiljevala kontrole.

4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Preberi še
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo

Vodnar

Tvoje ideje bodo nenavadne, a zelo sveže. Ne boj se jih deliti. V ljubezni boš želela več prostora – povej to nežno, brez bega.

Najbolj priljubljene vsebine na VOYO
Preberi še
Najbolj priljubljene vsebine na VOYO

Ribi

Dan bo čustveno obarvan. Glasba, narava ali tišina ti bodo pomagali najti ravnotežje. Nekdo te bo potreboval – a ne pozabi tudi nase.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517