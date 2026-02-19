Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku

Oven

Danes boš polna zagona, a pazi, da ne izgoriš že dopoldne. Nekdo bo potreboval tvojo podporo – ne z nasvetom, ampak z objemom. Ljubezen ti danes pošilja droben znak, če ga boš znala opaziti.

Preberi še Lepotica izgubila 41 let starejšega moža

Bik

Tvoja potreba po varnosti bo danes močna. Dober dan za urejanje financ ali domačih zadev. V odnosih se izogibaj trmi – mehkejši ton bo odprl vrata, ki jih pritisk zapira.

Preberi še Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Dvojčka

Tvoje misli bodo hitre kot veter, a srce bo hotelo počasneje. Nek pogovor bo pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Ne prekinjaj – danes se res splača poslušati do konca.

Preberi še To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad

Rak

Čustva bodo globoka in intenzivna. Dober dan za ustvarjanje ali pisanje. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi – vprašaj se, ali si to poglavje že zares zaključila.

Preberi še Ko odkrije, da je njena najstniška hči noseča, skuje zlovešči načrt

Lev

Danes boš sijala brez posebnega truda. Nekdo te bo opazil zaradi tvoje topline, ne zaradi zunanjega videza. V službi ali šoli se lahko pokaže nova priložnost – pogumno stopi korak naprej.

Preberi še Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Devica

Podrobnosti ti bodo danes šle odlično od rok. A pazi, da se ne kritiziraš bolj kot je potrebno. Dovolj si dobra že zdaj. Zvečer si privošči nekaj lepega – zaslužiš si.

Preberi še Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"

Tehtnica

Dan bo zahteval odločitev. Ne bo popolna, bo pa iskrena – in to je dovolj. V ljubezni se lahko pojavi potreba po jasnosti. Ne ugibaj, vprašaj.

Preberi še Po smrti moža je ujela postavnega poslovneža

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če imaš slab občutek, mu zaupaj. Nekdo bo razkril več, kot je nameraval – ostani diskretna, to ti bo prineslo spoštovanje.

Preberi še Navdušila v čipkasti obleki na premieri filma Viharni vrh

Strelec

Želela boš več svobode kot običajno. Dober dan za načrtovanje potovanja ali novega projekta. Nekdo te bo presenetil s komplimentom – sprejmi ga brez umikanja.

Preberi še To lepotico ljubi Robert Hrgota

Kozorog

Danes boš praktična, a mehkejša kot običajno. To je tvoja moč danes. Nek problem se bo začel reševati sam od sebe, če mu ne boš vsiljevala kontrole.

Preberi še 4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo

Vodnar

Tvoje ideje bodo nenavadne, a zelo sveže. Ne boj se jih deliti. V ljubezni boš želela več prostora – povej to nežno, brez bega.

Preberi še Najbolj priljubljene vsebine na VOYO

Ribi

Dan bo čustveno obarvan. Glasba, narava ali tišina ti bodo pomagali najti ravnotežje. Nekdo te bo potreboval – a ne pozabi tudi nase.