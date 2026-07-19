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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, device morajo urediti svoje misli

N. Č.
19. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja ti prinaša občutek sveže energije in željo, da nekaj spremeniš. Zaupaj svoji odločnosti, saj te lahko majhen pogumen korak pripelje do lepega rezultata. V večernih urah si privošči nekaj, kar te resnično veseli.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj zadovoljna v mirnem okolju, kjer se počutiš sproščeno. Prijeten pogovor ali druženje z bližnjo osebo ti bo ogrelo srce. Ne pozabi, da si tudi ti zaslužiš pozornost in razvajanje.

Dvojčka

Tvoja igrivost in dobra volja bosta danes prišli do izraza. Možno je zanimivo srečanje ali nov pogovor, ki ti bo dal navdih. Prepusti se trenutku in uživaj v nepričakovanih presenečenjih.

Rak

Nedelja bo poudarila tvojo nežno in skrbno naravo. Čas, ki ga boš namenila ljudem, ki jih imaš rada, bo še posebej dragocen. Prisluhni tudi svojim željam in si podari trenutek miru.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš v središču pozornosti, tudi če tega ne boš načrtovala. Tvoja toplina in samozavest bosta privlačili ljudi okoli tebe. Odličen dan je za druženje, ustvarjanje lepih spominov in nekaj zabave.

Devica

Dan ti bo pomagal urediti misli in načrte za prihodnje dni. Ne išči popolnosti v vsaki podrobnosti, ampak uživaj v tem, kar si že dosegla. Zvečer ti bo prijala sproščena rutina.

Tehtnica

Nedelja prinaša več harmonije in lahkotnosti. Nek odnos se lahko poglobi skozi iskren pogovor ali majhno gesto. Dovoli si pokazati, kaj čutiš, saj boš s tem ustvarila še več bližine.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Zlahka boš začutila, kaj je prav in komu lahko zaupaš. Nek notranji dvom se bo razjasnil, ti pa boš stopila naprej bolj samozavestno.

Strelec

Dan je kot nalašč za spremembo okolja ali spontano idejo. Tvoja radovednost ti lahko prinese novo izkušnjo, ki ti bo ostala v lepem spominu. Smeh in dobra družba bosta tvoji najboljši spremljevalki.

Kozorog

Danes boš cenila občutek stabilnosti in zadovoljstva. Majhen uspeh ali priznanje ti bo pokazalo, da se tvoj trud izplača. Vzemi si čas tudi za počitek in stvari, ki te osrečujejo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nedelja bo prebudila tvojo ustvarjalno stran. Ideja, ki se ti bo porodila danes, lahko postane nekaj zelo zanimivega. Ne boj se biti drugačna in slediti temu, kar te navdihuje.

Ribi

Dan bo poln nežnih trenutkov in prijetnih občutkov. Tvoja občutljivost bo tvoja moč, saj boš znala razumeti ljudi brez veliko besed. Večer je primeren za mir, romantiko ali sanjarjenje o lepih načrtih.

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