Dnevni horoskop: Tehtnico čaka prijetno srečanje, intuicija je škorpijonov zaveznik

Oven

Danes boš čutila močno željo po napredku. Pred tabo je priložnost, da pokažeš svoje sposobnosti in si pridobiš priznanje. V ljubezni bo največ štela iskrena beseda, zato ne skrivaj svojih občutkov.

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Bik

Petek prinaša občutek stabilnosti in zadovoljstva. Nekaj, kar te je skrbelo, se bo izkazalo za manjši problem, kot si mislila. Večer je kot nalašč za druženje z ljudmi, ki ti veliko pomenijo.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes vodila do zanimivih odkritij. Morda boš izvedela novico, ki bo odprla vrata novim možnostim. Pri odnosih ne pozabi tudi poslušati, ne le govoriti.

Rak

Dan bo naklonjen vsemu, kar prihaja iz srca. Tvoja toplina bo nekomu polepšala dan, obenem pa se boš tudi sama počutila bolj izpolnjeno. V večernih urah si privošči nekaj miru.

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Lev

Danes boš v središču pozornosti, pa če si to želiš ali ne. Izkoristi trenutek za predstavitev svojih idej. Nekdo bo opazil tvoj trud in ga tudi nagradil.

Devica

Natančnost in organiziranost ti bosta danes prihranili veliko časa. Ne obremenjuj se z malenkostmi, ki jih ne moreš nadzorovati. V ljubezni se obeta prijetna gesta, ki te bo razveselila.

Tehtnica

Pred tabo je dan lepih pogovorov in prijetnih srečanj. Tvoja diplomatska narava bo pomagala zgladiti nesporazum. Zaupaj svojemu občutku, ko bo treba sprejeti manjšo odločitev.

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Škorpijon

Intuicija bo danes tvoj najmočnejši zaveznik. Če te nekaj opozarja, da bodi previdna, mu prisluhni. V osebnih odnosih pa si dovoli pokazati tudi svojo nežnejšo plat.

Strelec

Optimizem bo nalezljiv in ljudje bodo radi v tvoji družbi. Dan je ugoden za načrtovanje potovanj, novih projektov ali zanimivih izletov. Nekdo te lahko prijetno preseneti.

Kozorog

Danes boš uspešna pri nalogah, ki zahtevajo potrpežljivost. Tvoje delo ne bo ostalo neopaženo. Na čustvenem področju pa si vzemi več časa za iskren pogovor.

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Vodnar

Nepričakovana ideja lahko postane začetek nečesa velikega. Ne podcenjuj svojih zamisli. Dan bo ugoden za sklepanje novih poznanstev in širjenje obzorij.

Ribi

Občutljivost bo danes tvoja prednost, saj boš hitro zaznala razpoloženje drugih. Ustvarjalna energija bo močna, zato jo izkoristi. Večer prinaša prijetno sprostitev in notranji mir.