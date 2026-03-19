Dnevni horoskop: Ribe zaupajo srcu, kozorogi načrtujejo prihodnost

Oven
Dan bo prinesel priložnost, da pokažeš svojo odločnost. Ne čakaj na popoln trenutek – naredi prvi korak. V odnosih bodi iskrena, a tudi poslušaj.
Bik
Četrtek te vabi k uživanju v preprostih stvareh. Dober obrok, prijeten pogovor ali stik z naravo ti bodo povrnili ravnovesje. Opri se na tiste, ki so ti najbližje.
Dvojčka
Komunikacija bo ključna tema dneva. Lahko prejmeš zanimivo povabilo ali novico. Sprejmi spremembe z lahkotnostjo – vodijo te naprej.
Rak
Poudarek bo na notranjem miru. Če se pojavi stres, si vzemi trenutek zase. Nekdo iz preteklosti lahko nepričakovano stopi v stik s tabo.
Lev
Dan bo primeren za ustvarjalnost in izražanje. Če si že dolgo razmišljala o novem projektu, je pravi čas za začetek. Tvoja energija bo nalezljiva.
Devica
Naloge, ki so se zdele zapletene, bodo danes dobile jasnejšo obliko. Zaupaj svoji logiki. V ljubezni pokaži več spontanosti.
Tehtnica
Harmonija v okolju bo vplivala na tvoje počutje. Poskrbi za lepoto prostora okoli sebe. Prijazen nasmeh lahko odpre nova vrata.
Škorpijon
Strast in odločnost te bosta vodili skozi dan. Lahko pride do pomembnega preobrata v osebni situaciji. Ne boj se globokih pogovorov.
Strelec
Želja po svobodi bo močna. Če le lahko, si privošči spremembo rutine. Nova ideja ali navdih te lahko spremlja še dolgo.
Kozorog
Praktičnost bo tvoja prednost. Dan je ugoden za načrtovanje prihodnosti ali pomembne odločitve. Ne pozabi pa na občutke bližnjih.
Vodnar
Presenetljivi dogodki bodo popestrili vsakdan. OstanI odprta za drugačne poglede. Tvoja izvirnost bo pritegnila pozornost.
Ribi
Intuicija bo nežno vodila tvoje korake. Posveti se umetnosti, sanjam ali poglobljenemu razmišljanju. V ljubezni zaupaj srcu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV