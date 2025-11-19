Dnevni horoskop: Dvojčki bodo neposredni, leve čaka strast

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan te spodbuja k pogumu v malih korakih. Nekdo te lahko preseneti z naklonjenostjo, ki je nisi pričakovala. Ne zapri se pred novimi možnostmi.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo nežno umirjen, a v ozadju se prebuja želja po spremembi. Če te misel na nov začetek navdihne, ji prisluhni. V ljubezni sledi sproščena toplina.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes neposredna in jasna, kar ti odpira vrata, ki so še včeraj ostajala zaprta. V odnosih pa pričakuj živahno izmenjavo mnenj.

Rak

Dan je čustveno globok, a tudi izjemno podporen. Nekdo ti lahko pokaže, da na tvoji strani stoji bolj trdno, kot si mislila. Zvečer si privošči mir in tišino.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredje stopa tvoja ustvarjalnost. Če imaš kakšno zamisel, jo danes pokaži svetu. V ljubezni je možen strasten trenutek, ki ti dvigne samozavest.

Devica

Energija dneva poudarja red in organizacijo, zaradi česar ti gre vse z lahkoto od rok. V odnose pa vstopi s kančkom nežnosti – kdo jo bo vesel.

Tehtnica

Tvoje srce bo danes iskalo lepoto v vsakdanjih trenutkih. Simpatično naključje ti lahko polepša dan. V odnosih se izogni pretiranemu prilagajanju.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intenzivna energija dneva te lahko vodi k močnemu razkritju – sebi ali komu drugemu. V ljubezni je prisotna privlačnost, ki jo je težko spregledati.

Strelec

Optimizem ti danes odpira vrata. Če prejmeš povabilo ali idejo, ki zveni avanturistično, jo sprejmi. V odnosih se obeta iskren pogovor.

icon-expand Strelec FOTO: Dreamstime

Kozorog

Dan je stabilen, a v njem se skriva trenutek olajšanja. Nekdo ti lahko ponudi pomoč, ki ti pride bolj prav, kot si boš sprva priznala. V ljubezni iščeš globino.

Vodnar

Tvoja misel je ostra in inovativna. Danes lahko rešiš nekaj, kar je drugim uganka. V odnosih pa te čaka prijeten val sproščenosti.

Ribi

Dan je nežen, vendar poln subtilnih znamenj. Intuicija ti bo šepetala odgovore – dovolj je, da ji prisluhneš. V odnosih bodi mehka, a jasna.