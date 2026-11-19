Oven

Dan bo od vas zahteval nekoliko več potrpežljivosti, kot ste je vajene. Nekdo iz vaše bližine bo potreboval podporo, čeprav tega ne bo znal jasno pokazati. V ljubezni se obeta prijeten pogovor, ki lahko razjasni nesporazum, ki se vleče že nekaj časa. Zvečer si privoščite nekaj samo zase.

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Bik

Četrtek vam prinaša občutek varnosti in stabilnosti. Določena odločitev, o kateri premišljujete že dlje časa, bo postala veliko bolj jasna. Na delovnem področju se obeta pohvala ali priznanje za trud, ki ga morda drugi doslej niso opazili. V ljubezni bo pomembna iskrenost.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Privlačile vas bodo nove informacije, zanimivi ljudje in nepričakovani pogovori. Nekdo vas lahko prijetno preseneti s sporočilom ali povabilom. Pazite le, da ne boste prevzeli preveč obveznosti hkrati.

Rak

Dan bo obarvan nekoliko bolj čustveno. Spomini na preteklost vas lahko spodbudijo k razmisleku o prihodnosti. Ne bojte se priznati svojih želja, tudi če se zdijo nerealne. V ljubezni vas čaka trenutek bližine, ki vam bo polepšal večer.

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Lev

Vaša samozavest bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali vaše mnenje in nasvete, zato boste v središču dogajanja. Na področju kariere se nakazuje zanimiva priložnost. Samske levinje lahko pritegnete pozornost osebe, ki jo opazujete že nekaj časa.

Devica

Danes boste imele občutek, da se stvari končno postavljajo na svoje mesto. Nekaj, kar vas je skrbelo, se bo izkazalo za manjši problem, kot ste pričakovale. Posvetite več časa svojemu telesu in počitku, saj vam bo dodatna energija koristila v prihodnjih dneh.

Tehtnica

Pred vami je dan lepih srečanj in prijetnih presenečenj. Morda boste srečale nekoga, ki vas bo navdihnil ali vam ponudil drugačen pogled na situacijo. V partnerskem odnosu bo pomembno, da prisluhnete tudi neizrečenemu.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo danes izjemno močna, zato ji zaupajte. Hitro boste prepoznale ljudi, ki imajo iskrene namene, in tiste, ki jih nimajo. Finančno področje prinaša dobro novico ali koristno informacijo. Večer bo primeren za romantiko.

Strelec

Počutile se boste svobodne in pripravljene na nove izzive. Zvezde vam svetujejo, da sprejmete povabilo ali priložnost, ki se bo pojavila nepričakovano. V ljubezni bo dan naklonjen flirtu, smehu in spontanejšim odločitvam.

Kozorog

Osredotočenost bo danes vaša največja prednost. Vse, česar se boste lotile, boste opravile učinkovito in premišljeno. Pazite le, da zaradi številnih obveznosti ne boste zanemarile nekoga, ki vam veliko pomeni. Nekdo si želi več vaše pozornosti.

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Vodnar

Danes boste razmišljale nekoliko drugače kot običajno, zato vas lahko prešine odlična ideja. Če razmišljate o spremembi, učenju ali novem projektu, je to odličen trenutek za prve korake. V ljubezni ne analizirajte preveč, sledite občutkom.

Ribi

Čaka vas sreča v ljubezni. Če ste v zvezi, lahko pričakujete več nežnosti, iskrenih besed in občutek, da sta s partnerjem znova na isti valovni dolžini. Samske ribe pa bi lahko presenetilo sporočilo, srečanje ali zanimiva oseba, ki bo v vas prebudila metuljčke v trebuhu.