Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku

Oven

Danes boš čutila, da potrebuješ malo več prostora zase. Ne dovoli, da bi te tuje skrbi odvrnile od tvojih načrtov. V ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj, kar ti že nekaj časa roji po glavi. Zvečer si privošči nekaj, kar te resnično sprošča.

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Bik

Pred tabo je mirnejši dan, vendar se lahko prav v tej umirjenosti skriva prijetno presenečenje. Nekdo ti bo pokazal, da mu je več do tebe, kot si mislila. Pri denarju ne sprejemaj odločitev prehitro. Tvoja intuicija bo danes posebej zanesljiva poslušaj jo.

Dvojčka

Tvoj dan bo poln pogovorov, sporočil in zanimivih naključij. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi. Preden odgovoriš, si vzemi trenutek in premisli, kaj si pravzaprav želiš. Proti večeru boš potrebovala nekaj miru in manj ljudi okoli sebe.

Rak

Danes boš bolj čustvena kot običajno, zato si ne očitaj, če te bo kakšna malenkost prizadela. Hkrati pa boš znala zelo dobro prepoznati iskrenost pri drugih. Na področju ljubezni je možen nežen trenutek, ki ti bo ostal v lepem spominu. Privošči si več počitka.

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Lev

V ospredju boš, tudi če tega ne boš načrtovala. Tvoja samozavest bo pritegnila pozornost in nekdo ti bo to tudi jasno pokazal. Ne zapravljaj energije za dokazovanje danes ti ni treba nikomur ničesar dokazati. Zvečer se prepusti spontanemu načrtu.

Devica

Čaka te dan, ko boš želela urediti vse naenkrat. Poskusi si pustiti nekaj prostora za nepričakovano. Na delovnem področju ali pri osebnem projektu se lahko pojavi rešitev, ki je prej nisi opazila. V ljubezni pa bo največ povedalo tisto, česar nekdo ne bo izrekel.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med tem, kar želiš ti, in tem, kar pričakujejo drugi. Nič ni narobe, če se odločiš zase. Samske lahko pritegne oseba z nenavadnim smislom za humor, vezane pa čaka prijeten trenutek v dvoje. Zaupaj svojemu občutku.

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Škorpijon

Nekaj, kar je bilo še včeraj nejasno, bo danes postalo precej bolj očitno. Tvoja sposobnost, da opaziš podrobnosti, ti bo v veliko pomoč. Na čustvenem področju se lahko prebudi močna privlačnost. Ne skrivaj svojih občutkov samo zato, ker želiš ostati skrivnostna.

Strelec

Tvoja želja po spremembi bo danes še posebej močna. Morda boš začela razmišljati o potovanju, novem hobiju ali načrtu, ki si ga dolgo odlašala. Nekdo te bo spodbudil, da narediš prvi korak. Ne potrebuješ popolnega načrta dovolj je, da začneš.

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar ti bo življenje pripravilo nekaj spontanosti. Namesto da bi se ji upirala, jo poskusi sprejeti. Na finančnem področju bodi premišljena, v odnosih pa nekoliko bolj odprta. Nekdo čaka na znak, da se ti lahko približa.

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Vodnar

Tvoje misli bodo danes hitre in polne novih idej. Ena od njih bi lahko prerasla v nekaj precej zanimivega, če ji boš namenila dovolj časa. V ljubezni te lahko privlači nekaj nenavadnega ali nepričakovanega. Ne boj se pokazati svoje drugačnosti.

Ribi

Dan je kot nalašč za počasnejši tempo in stvari, ki ti napolnijo baterije. Tvoja občutljivost bo prednost, saj boš hitro začutila razpoloženje ljudi okoli sebe. Ljubezen ti lahko prinese lepo presenečenje, če boš pripravljena spustiti pričakovanja. Zvečer sledi trenutek, ko boš vedela, da si na pravi poti.