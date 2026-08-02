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Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev

N. Č.
02. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekaj več potrpežljivosti, kot si je običajno pripravljena pokazati. Če se ne boš prenaglila, boš hitro ugotovila, da se stvari odvijajo v tvojo korist. V ljubezni si dovoli več nežnosti – iskrena gesta bo povedala več kot dolgi pogovori.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja bo kot ustvarjena za počasnejši tempo. Posveti čas sebi in ljudem, ob katerih se počutiš sprejeto. Če te že nekaj časa muči neka odločitev, boš danes nanjo pogledala z drugačne perspektive in odgovor bo postal veliko bolj jasen.

Dvojčka

Pred tabo je dan prijetnih presenečenj. Pogovor, ki ga nisi pričakovala, lahko odpre vrata novi priložnosti ali zanimivemu poznanstvu. Ne obremenjuj se z malenkostmi – danes bo največ štela sproščenost.

Rak

Čas bo, da prisluhneš svojim občutkom. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo podporo, vendar ne pozabi, da si tudi ti zaslužiš trenutek miru. Večer bo idealen za sprostitev in načrtovanje prihajajočega tedna.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes nalezljiva. Z lahkoto boš pritegnila pozornost in navdušila ljudi okoli sebe. Če razmišljaš o novi zamisli ali projektu, naredi prvi korak – pravi trenutek je bližje, kot misliš.

Devica

Dan bo minil v znamenju urejanja stvari, ki si jih odlagala. Občutek zadovoljstva bo prišel že ob prvih opravljenih nalogah. V odnosih ne išči popolnosti, saj te lahko prav drobne nepopolnosti prijetno presenetijo.

Tehtnica

Dan bo poudaril pomen ravnovesja. Če boš našla čas zase in za svoje bližnje, boš večer zaključila z občutkom notranjega zadovoljstva. V ljubezni se obeta iskren trenutek, ki bo poglobil zaupanje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Ne prezri občutka, ki ti pravi, da je čas za spremembo ali odmik od nečesa, kar ti jemlje energijo. Iskrenost bo ključ do boljših odnosov.

Strelec

Pred tabo je živahen in optimističen dan. Če boš sprejela spontano povabilo ali se odločila za krajši izlet, boš ustvarila lep spomin. Tvoja dobra volja bo hitro nalezljiva tudi za ljudi okoli tebe.

Kozorog

Dan ti prinaša priložnost, da za nekaj ur odložiš odgovornosti in se posvetiš sebi. Ni treba, da je vse popolno. Dovolj bo, da narediš nekaj, kar te iskreno veseli in napolni z novo energijo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo poln navdiha in zanimivih idej. Morda boš našla rešitev za vprašanje, ki te spremlja že nekaj časa. Ne boj se izraziti svojega mnenja – nekdo ga bo cenil bolj, kot pričakuješ.

Ribi

Danes boš še posebej občutljiva za razpoloženje ljudi okoli sebe. Poskrbi, da ne boš nase prevzela preveč tujih skrbi. Zaupaj svoji intuiciji in si vzemi čas za nekaj, kar pomiri tvoje misli. Večer bo prinesel občutek hvaležnosti in notranjega miru.

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