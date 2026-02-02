Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan

Oven

Ponedeljek bo zate energičen, a tudi nekoliko naporen. Želela boš vse urediti takoj, kar te lahko spravi v slabo voljo, če ne bo šlo po načrtih. V ljubezni boš hrepenela po jasnosti – danes ni dan za namigovanja, ampak za iskrene besede.

Bik

Dan bo zahteval malo več potrpežljivosti, kot si je želiš. Ne sili stvari, ki še niso zrele. V službi se drži preverjenih poti, doma pa si privošči nekaj, kar te pomiri – topel napitek ali tiho glasbo.

Dvojčka

Tvoj um bo danes zelo aktiven. Pogovori in sporočila bodo igrali pomembno vlogo. Nekdo ti lahko pove nekaj, kar bo spremenilo tvoj pogled na določeno situacijo. V ljubezni boš želela več lahkotnosti.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko občutljivejša. Lahko te zmoti malenkost, ki je običajno sploh ne opaziš. Vzemi si čas zase in ne pričakuj preveč od drugih. V ljubezni boš hrepenela po toplini in varnosti.

Lev

Danes boš želela biti opažena in priznana. Če boš znala svojo energijo uporabiti pozitivno, boš izstopala na lep način. V odnosih pazi, da ne boš preveč zahtevna – tudi drugi imajo svoje skrbi.

Devica

Ponedeljek bo kot nalašč za urejanje in načrtovanje. Delo ti bo šlo dobro od rok, če se ne boš izgubljala v podrobnostih. Nekdo bo cenil tvoj trud bolj, kot boš sprva opazila.

Tehtnica

Dan boš iskala ravnovesje med tem, kar moraš, in tem, kar želiš. Ne pozabi nase, tudi če boš skrbela za druge. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki bo razjasnil marsikaj.

Škorpijon

Intuicija bo danes tvoj glavni kompas. Če boš imela slab občutek glede nečesa, mu zaupaj. V odnosih boš želela globino in iskrenost, površinski pogovori te ne bodo zadovoljili.

Strelec

Dan te bo vabil k razmišljanju o prihodnjih ciljih. Morda boš začutila potrebo po spremembi ali novem izzivu. V odnosih pazi, da ne boš bežala pred resnimi temami.

Kozorog

Ponedeljek bo deloven, a uspešen, če boš ostala zbrana. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost. Ne pozabi pa tudi nase – preveč resnosti te lahko izčrpa.

Vodnar

Dan bo nekoliko nepredvidljiv. Lahko se pojavi nova ideja ali nenavaden pogovor. V ljubezni boš potrebovala več prostora, zato bodi jasna, kaj čutiš.

Ribi

Dan bo čustveno nežen. Hitro boš začutila razpoloženje drugih, zato pazi, da ne prevzameš tujih skrbi nase. Ustvarjalnost ti bo pomagala, da se razbremeniš.