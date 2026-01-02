Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek

Oven

Dan te vabi k pogumu, a na nežen način. Namesto hitrih odločitev bo danes več prinesel iskren pogovor. V ljubezni si zaželiš jasnosti – povej, kaj čutiš, brez občutka krivde.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes ti bo ustrezal miren ritem. Razveselile te bodo majhne stvari: dober obrok, topel nasmeh, občutek varnosti. V odnosih je čas za zaupanje – ne nadzoruj, ampak dovoli.

Dvojčka

Misli bodo hitre, besede pa še hitrejše. Odličen dan za pisanje, učenje ali kratek sprehod. Pazi le, da ne razpršiš energije na preveč strani. Ena iskrena odločitev bo dovolj.

Rak

Čustva bodo globoka, a prijetna. Dan je primeren za skrb zase in za dom. V ljubezni se lahko prebudi nostalgija – dovoli ji, da te ogreje, ne da bi te potegnila nazaj.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest danes tiho žari. Ni ti treba dokazovati ničesar, ker te bodo drugi opazili sami. V ljubezni je čas za igrivost in drobno presenečenje, ki bo ogrelo srce.

Devica

Dan ti prinaša občutek urejenosti in notranjega miru. Odličen trenutek za načrtovanje prihodnjih tednov. V odnosih bodi nežna do sebe – ni treba, da je vse popolno.

Tehtnica

Ravnovesje se danes začne v tebi. Ko mu boš sledila, se bodo tudi odnosi zgladili. V ljubezni je možen lep pogovor, ki bo prinesel več bližine in razumevanja.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija bo zelo močna. Zaupaj občutkom, še posebej pri ljudeh. Dan je primeren za iskrenost in spuščanje starega bremena. V ljubezni se odpira prostor za globino.

Strelec

V tebi se prebudi želja po novem začetku. Dan je ugoden za sanje in pogumne misli, tudi če jih še ne uresničiš. V ljubezni bodi odprta – spontani trenutki bodo najlepši.

Kozorog

Osredotočenost ti danes pomaga, da narediš nekaj konkretnega zase. Majhen dosežek ti bo dal velik občutek zadovoljstva. V odnosih pokaži toplino, tudi če je ne izražaš z besedami.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan prinaša sveže ideje in drugačen pogled na situacijo, ki te je bremenila. Dovoli si biti zvesta sebi. V ljubezni presenetiš z iskrenostjo, ki odpira nova vrata.

Ribi

Dan je idealen za ustvarjanje, sanjarjenje ali globok pogovor. V ljubezni se prepusti toku – tam, kjer je iskreno, bo tudi varno.