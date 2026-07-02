Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi

Oven

Dan bo prinesel novo energijo in željo po spremembah. Na delovnem področju se lahko odpre zanimiva priložnost, če boste pripravljeni stopiti iz cone udobja. V ljubezni bo iskren pogovor odpravil manjše nesporazume. Zvečer si privoščite nekaj časa samo zase.

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Bik

Danes bo v ospredju potrpežljivost. Nekdo bo potreboval vaš nasvet ali podporo, vi pa boste znali najti prave besede. Na finančnem področju se izogibajte impulzivnim nakupom. Večer bo primeren za sprostitev v dobri družbi.

Dvojčka

Vaša radovednost vas bo popeljala do zanimivih idej in novih poznanstev. Dan je odličen za učenje, krajša potovanja ali ustvarjalne projekte. V ljubezni presenetite partnerja z drobno pozornostjo, samske pa čaka prijetno naključje.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, vendar vas bodo vodila v pravo smer. Poslušajte svojo intuicijo, še posebej pri pomembnih odločitvah. Domače okolje vam bo dalo občutek varnosti in miru.

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Lev

Vaša samozavest bo nalezljiva. Dan je ugoden za pogajanja, predstavitve ali pomembne pogovore. Nekdo bo opazil vaš trud in vas prijetno presenetil s pohvalo. V večernih urah se prepustite sproščenemu druženju.

Devica

Podrobnosti bodo danes odločale o uspehu. Organiziranost vam bo prihranila veliko časa in energije. V odnosih bodite nekoliko bolj spontani – včasih popolnost ni potrebna, iskrenost pa vedno.

Tehtnica

Dan bo poln prijetnih srečanj in lepih besed. Vaša sposobnost povezovanja ljudi bo prišla še posebej do izraza. Če razmišljate o novi osebni ali poslovni poti, naredite prvi korak brez odlašanja.

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Škorpijon

Danes boste odločni in osredotočeni na svoje cilje. Ne dovolite, da vas mnenja drugih odvrnejo od tega, kar veste, da je prav. V ljubezni bo iskren pogled povedal več kot dolgi pogovori.

Strelec

Optimistična naravnanost bo odprla vrata novim priložnostim. Dan je primeren za načrtovanje prihodnosti in raziskovanje novih možnosti. Prijateljski pogovor vam bo prinesel navdih za pomembno odločitev.

Kozorog

Vztrajnost bo danes poplačana. Čeprav se bo zdelo, da stvari napredujejo počasi, boste do večera zadovoljni z doseženim. Ne pozabite nameniti nekaj časa tudi počitku in svojim bližnjim.

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Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideje, ki se vam bodo porodile danes, imajo velik potencial za prihodnost. Nekdo vas bo spodbudil k odločitvi, o kateri razmišljate že dlje časa. Zaupajte vase.

Ribi

Dan bo zaznamovan z nežno, pozitivno energijo. Poslušajte svoje občutke, saj vas bodo usmerili k pravim ljudem in pravim odločitvam. Večer bo kot nalašč za sprostitev, glasbo ali prijeten sprehod, ki vam bo povrnil notranji mir.