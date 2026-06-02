Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat

Oven

Danes boš polna energije in želje po novih začetkih. Na delovnem mestu te lahko preseneti zanimiva priložnost, vendar ne sprejmi odločitve prehitro. V ljubezni bo iskren pogovor odprl vrata večjemu zaupanju.

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Bik

Pred tabo je miren dan, ki bo primeren za urejanje stvari, ki si jih odlagala. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot si misliš. Večer bo ugoden za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes na vrhuncu. Srečanje ali pogovor ti lahko prinese pomembno informacijo. Ne razdajaj svoje energije na vse strani – osredotoči se na tisto, kar ti največ pomeni.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Poslušaj svojo intuicijo, saj te bo vodila v pravo smer. Družinski odnosi bodo v ospredju in prinesli občutek topline.

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Lev

Danes boš težko ostala neopažena. Tvoja samozavest bo privlačila ljudi in odpirala nova vrata. V ljubezni si dovoli pokazati tudi svojo nežnejšo plat.

Devica

Podrobnosti bodo igrale pomembno vlogo. Nekaj, kar bodo drugi spregledali, boš ti opazila in s tem preprečila zaplet. Zvečer si vzemi čas zase in za stvari, ki te veselijo.

Tehtnica

Dan bo primeren za urejanje odnosov. Če je med tabo in nekom ostalo kaj neizrečenega, je zdaj pravi trenutek za pogovor. Tvoja prijaznost bo naletela na lep odziv.

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Škorpijon

Pred teboj je dan intenzivnih misli in zanimivih odkritij. Ne boj se postaviti vprašanj, na katera že dolgo iščeš odgovor. V ljubezni lahko pričakuješ prijetno presenečenje.

Strelec

Tvoja želja po svobodi bo danes še posebej izrazita. Če bo mogoče, si privošči spremembo rutine ali krajši izlet. Nova izkušnja ti bo povrnila navdih.

Kozorog

Vztrajnost bo danes tvoja največja prednost. Nek projekt ali naloga se bo začela premikati v pravo smer. Finančne odločitve sprejemaj premišljeno in brez pritiska.

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Vodnar

Danes boš polna idej, ki bodo navdušile tudi druge. Ne podcenjuj svojih zamisli, saj imajo večji potencial, kot se zdi na prvi pogled. Večer bo primeren za druženje.

Ribi

Tvoja ustvarjalnost bo močno izražena. Posveti se dejavnostim, ki te navdihujejo in sproščajo. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj resnično čutiš.