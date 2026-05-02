Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni

N. Č.
02. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes te življenje malo upočasni, a to je z razlogom. Vzemi si čas za razmislek o naslednjem koraku. V ljubezni ne sili stvari – kar je namenjeno, bo prišlo samo od sebe.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Tvoja energija je stabilna in prizemljena, kar ti danes zelo koristi. Posveti se stvarem, ki te pomirjajo. Nekdo iz tvoje bližine ti lahko polepša dan z drobno pozornostjo.

Dvojčka

Danes boš bolj umirjena kot običajno, kar ti bo omogočilo globlje razmisleke. Pogovor, ki si ga odlašala, lahko zdaj steče bolj iskreno. Zaupaj svojim besedam.

Rak

Tvoje srce išče varnost in toplino. Dan je idealen za družinske trenutke ali stik z nekom, ki ti veliko pomeni. Dovoli si biti nežna do sebe.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes ni treba, da si vedno v središču pozornosti. Umik ti lahko prinese pomemben uvid. V ljubezni bodi potrpežljiva – nekdo potrebuje čas, da se odpre.

Devica

Tvoja organiziranost pride danes še posebej do izraza. Uredi stvari, ki so ti že dolgo v mislih. V odnosih pa poskusi spustiti nadzor in prepustiti stvari toku.

Tehtnica

Dan prinaša priložnost za ravnovesje med razumom in srcem. Poslušaj oboje. Če te nekaj vleče v določeno smer, verjetno ni brez razloga.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija je izjemno močna. Danes lahko razumeš nekaj, kar ti je bilo dolgo nejasno. V ljubezni bodi iskrena – tudi če pomeni razkriti svoje ranljive plati.

Strelec

Danes si bolj umirjena in introspektivna. To ni tvoja tipična energija, a ti lahko veliko da. Razmisli, kaj si res želiš – ne le danes, ampak dolgoročno.

Kozorog

Tvoja vztrajnost te vodi naprej, a danes si dovoli tudi počitek. Ni treba, da vedno delaš več. V odnosih pokaži več topline – drobne geste štejejo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje misli so danes usmerjene v prihodnost. Ideje, ki se ti porajajo, imajo potencial. Ne ignoriraj občutka, da bi morala nekaj spremeniti.

Ribi

Danes si še posebej občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Izberi družbo, ki te napolni. V ljubezni sledi svoji intuiciji – redko se moti.

