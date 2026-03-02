Dnevni horoskop: Biki bodo premišljeni, raki potrebujejo toplino

Oven

Ponedeljek bo zate dinamičen in zahteven, a hkrati motivacijski. Imela boš občutek, da moraš stvari vzeti v svoje roke, kar ti bo tudi uspelo. V službi ali študiju boš odločna in jasna v komunikaciji. V ljubezni se izogibaj naglici – nekdo potrebuje tvoj čas, ne le hitrih odgovorov.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo bolj umirjen, a notranje boš razmišljala o večjih spremembah. Dobro bo, da si vzameš trenutek za načrtovanje in ne skačeš takoj v akcijo. V odnosih boš iskala varnost in potrditev. Privošči si nekaj lepega po napornem dnevu, saj boš potrebovala občutek udobja.

Dvojčka

Ponedeljek ti bo prinesel veliko pogovorov in informacij. Lahko se pojavi nova ideja, ki te bo navdušila bolj, kot pričakuješ. V ljubezni boš igriva in komunikativna, a pazi, da ne govoriš prehitro o stvareh, ki še niso povsem dozorele. Dan je dober za povezovanje in učenje.

Rak

Čustva bodo danes v ospredju, še posebej v delovnem okolju. Pomembno bo, da se ne zapiraš vase, ampak poveš, kaj te moti. V ljubezni boš potrebovala več topline in potrditve. Večer bo idealen za miren kotiček doma ali pogovor z osebo, ki ti daje občutek varnosti.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Ponedeljek bo od tebe zahteval samozavest in odločnost. Imela boš priložnost, da pokažeš svoje sposobnosti in izstopiš iz ozadja. V ljubezni boš želela več pozornosti, kar ni nič slabega, če to izraziš na nežen način. Tvoj šarm bo danes še posebej opazen.

Devica

Dan bo praktičen in deloven. Osredotočila se boš na naloge, ki jih že nekaj časa odlašaš. V odnosih boš želela jasnost in konkretne odgovore. Pazi, da ne boš preveč kritična do sebe ali drugih – nekatere stvari danes preprosto niso popolne in to je v redu.

Tehtnica

Ponedeljek bo prinesel potrebo po ravnovesju med delom in zasebnim življenjem. Nekdo te lahko postavi pred odločitev, ki bo zahtevala diplomacijo. V ljubezni boš iskala harmonijo in razumevanje. Lep trenutek se lahko zgodi skozi iskren pogovor ali nepričakovano sporočilo.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo intenziven in čustveno nabit. Lahko se pojavi situacija, ki te bo prisilila, da pogledaš resnici v oči. V ljubezni boš hrepenela po globini in zvestobi. Poslušaj intuicijo, saj ti bo danes dala zelo jasne signale, komu lahko zaupaš.

Strelec

Ponedeljek ti bo prinesel željo po spremembi in gibanju. Rutina te bo hitro utrudila, zato boš iskala način, da dan popestriš. V ljubezni boš potrebovala svobodo in sproščenost. Dober dan za načrtovanje izleta ali novih ciljev.

Kozorog

Dan bo deloven in resen. Veliko boš razmišljala o odgovornostih in prihodnjih korakih. V odnosih boš iskala stabilnost in zanesljivost. Čeprav bo dan zahteven, boš ob večeru ponosna nase, saj boš naredila pomemben korak naprej.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ponedeljek bo nepredvidljiv in poln idej. Lahko se zgodi nekaj, kar bo spremenilo tvoj pogled na določeno situacijo. V ljubezni boš želela več razumevanja in manj pravil. Dan je dober za ustvarjanje, druženje in drugačen pristop k običajnim obveznostim.

Ribi

Dan bo čustveno mehak, a hkrati poln notranjih uvidov. Morda boš razmišljala o stvareh, ki jih nisi še povsem razrešila. V ljubezni boš bolj občutljiva, zato izberi nežnost namesto umika. Zaupaj svojemu občutku – danes te vodi v pravo smer.