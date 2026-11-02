Dnevni horoskop: Biki bodo radovedni, ribe se bodo prepustile čustvom

Oven

Teden boste začeli odločno in samozavestno. Nekdo bo občudoval vašo sposobnost, da hitro sprejemate odločitve, vendar ne pozabite prisluhniti tudi drugim. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje.

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Bik

Danes boste bolj radovedne, zgovorne in odprte za nova poznanstva kot običajno. Posebna energija vas bo spremljala tudi na ljubezenskem področju, kjer bo nekaj poguma lahko prineslo zelo zanimiv odziv. Zaupajte si in si upajte pokazati, kaj zares čutite.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Novica, pogovor ali naključno srečanje vam lahko odprejo povsem novo perspektivo. Samske bi lahko pritegnila oseba, ki je na prvi pogled ne bi opazile.

Rak

Danes boste še posebej pozorni na potrebe ljudi okoli sebe. Čeprav radi pomagate drugim, ne pozabite tudi nase. Nekdo vam bo vračal naklonjenost, ki ste jo v preteklosti pokazali njemu.

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Lev

Pred vami je dan, ko boste želeli prevzeti pobudo. To vam lahko prinese uspeh, a tudi nekaj dodatnih obveznosti. Na čustvenem področju se obeta iskren pogovor, ki bo razblinil dvome.

Devica

Začetek tedna bo od vas zahteval dobro organizacijo. Če boste ostali zbrani, boste opravili več, kot ste pričakovali. V ljubezni bodite manj kritični in bolj odprti za spontane trenutke.

Tehtnica

Ponedeljek prinaša harmonijo v odnose. Nekdo vas bo presenetil s prijazno gesto ali lepo besedo. Dan je ugoden za druženje, ustvarjalnost in vse, kar v vaše življenje prinaša lepoto.

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Škorpijon

Danes boste čutili močno potrebo po jasnosti. Ne bo vam do površinskih pogovorov, ampak boste želeli priti stvari do dna. Intuicija vam bo dobro služila, zato ji zaupajte.

Strelec

Pred vami je živahen dan, poln novih idej. Nekdo vas lahko navdihne za spremembo, o kateri razmišljate že dlje časa. Ne bojte se narediti prvega koraka proti cilju, ki si ga želite doseči.

Kozorog

Delo in odgovornosti bodo danes v ospredju, a trud ne bo ostal neopažen. Nekdo bo prepoznal vašo predanost in zanesljivost. Večer je primeren za načrtovanje prihodnjih korakov.

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Vodnar

Dan bo prinesel zanimive pogovore in nepričakovane zamisli. Če se vam ponudi priložnost za nekaj novega, je ne zavrnite prehitro. V ljubezni lahko preseneti iskreno priznanje.

Ribi

Prepustile se boste občutkom, ki jih sicer pogosto potiskate na stran, in v njih našle pomembne odgovore. Zaupajte svoji intuiciji, saj vas lahko vodi do prijetnega spoznanja ali osebnega trenutka, ki ga ne boste hitro pozabile.