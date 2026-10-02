Dnevni horoskop: Škorpijoni so močni, tehtnice iščejo ravnotežje

Oven

Danes boš čutila več energije kot običajno in prav je, da jo usmeriš v nekaj, kar ti že nekaj časa leži na srcu. V ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor. Ne hiti z odgovori – včasih je najboljši odgovor tisti, ki pride po premisleku.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Petek ti prinaša željo po miru, udobju in prijetni družbi. Nekdo ti bo pokazal, da mu je več do tebe, kot si mislila. Pri denarju bodi nekoliko bolj previdna, predvsem pri spontanih nakupih. Zvečer si privošči nekaj, kar te resnično sprošča.

Dvojčka

Tvoj dan bo poln pogovorov, sporočil in zanimivih naključij. Ena informacija, ki jo boš danes izvedela, bi lahko spremenila tvoj pogled na določeno osebo. V ljubezni zaupaj svojemu občutku, vendar ne išči skritih pomenov tam, kjer jih ni.

Rak

Danes boš bolj občutljiva za razpoloženje ljudi okoli sebe. Ne prevzemaj nase tujih skrbi – ni tvoja naloga, da vedno rešuješ vse težave. Na ljubezenskem področju se odpira možnost za nežno zbliževanje ali iskreno spravo.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes opazna in pritegnila boš več pozornosti, kot pričakuješ. Nekdo bi ti lahko namenil kompliment, ki si ga boš zapomnila. Pri delu ali obveznostih pokaži, kaj znaš, vendar pusti nekaj prostora tudi drugim.

Devica

Dan je primeren za urejanje stvari, ki si jih predolgo odlagala. Ko boš naredila prvi korak, bo vse skupaj precej lažje. V odnosih poskusi biti manj zahtevna do sebe – ni treba, da je vse popolno, da je lahko lepo.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnotežje med tem, kar želiš ti, in tem, kar pričakujejo drugi. Ne pozabi, da tudi tvoje želje štejejo. V ljubezni se lahko pojavi trenutek, ko bo dovolj že en pogled, da boš vedela, pri čem si.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes še posebej močna. Če imaš občutek, da ti nekdo ne pove vsega, si vzemi čas, preden narediš zaključek. Na čustvenem področju pa te čaka prijetno presenečenje – morda od osebe, od katere tega najmanj pričakuješ.

Strelec

V tebi se prebuja želja po spremembi. Morda še ne veš natančno, kaj želiš, vendar veš, česa ne želiš več. Dan je odličen za nov načrt, izlet ali spontano odločitev. V ljubezni bodi odprta za nekaj drugačnega.

Kozorog

Obveznosti bodo zahtevale tvojo pozornost, vendar ne dovoli, da ti vzamejo ves dan. Nekdo blizu tebe si želi več tvoje pozornosti, kot ti morda pokaže. Zvečer si vzemi čas za pogovor ali prijetno druženje.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boš razmišljala nekoliko drugače kot ljudje okoli tebe – in prav v tem je tvoja prednost. Nova ideja se lahko izkaže za zelo uporabno. Na ljubezenskem področju pa te lahko preseneti sporočilo iz preteklosti. Premisli, preden odgovoriš.

Ribi

Petek ti prinaša nekoliko bolj sanjavo razpoloženje. Pusti domišljiji prosto pot, vendar pomembne odločitve sprejemaj z obema nogama na tleh. V ljubezni boš potrebovala predvsem občutek varnosti in iskrenosti. Nekdo ti ga bo znal ponuditi.