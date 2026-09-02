Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce

Oven

Jutri boš čutila močno željo, da stvari končno premakneš z mrtve točke. Ne čakaj na popoln trenutek tvoja spontanost bo tvoja največja prednost. Na ljubezenskem področju te lahko preseneti sporočilo osebe, na katero nisi več računala. Preden odgovoriš, si vzemi trenutek zase.

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Bik

Dan ti prinaša občutek stabilnosti, ki ti bo zelo prijal. Nekdo bo od tebe pričakoval več, kot si pripravljena dati, zato brez slabe vesti postavi mejo. V ljubezni se obeta mirnejši, topel trenutek, ki ti bo pokazal, kdo ti res stoji ob strani.

Dvojčka

Tvoj telefon bo jutri skoraj ves čas zvonil. Veliko pogovorov, novic in naključnih srečanj bo poskrbelo, da ti ne bo dolgčas. Med vsem tem vrvežem pa boš dobila zanimivo idejo, ki bi lahko dolgoročno spremenila tvoje načrte. Zapiši si jo.

Rak

Jutri boš bolj občutljiva kot običajno in hitro boš začutila razpoloženje ljudi okoli sebe. V ljubezni boš končno odprla svoje srce in dala priložnost nekomu novemu, da vstopi v tvoje življenje.

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Lev

V ospredju boš, tudi če tega ne boš načrtovala. Tvoja samozavest bo pritegnila pozornost, zato je jutri odličen dan za pomemben pogovor, predstavitev ali odločitev. V ljubezni ne skrivaj svojih čustev za ponosom iskrenost ti lahko prinese lepo presenečenje.

Devica

Tvoj občutek za podrobnosti bo jutri skoraj neverjeten. Opazila boš nekaj, kar so drugi spregledali, in prav zaradi tega boš naredila pomemben korak naprej. Vendar pazi, da ne boš preveč stroga do sebe. Ni treba, da je vse popolno.

Tehtnica

Pred tabo je dan odločitev. Nekdo bo želel, da se opredeliš, ti pa boš poskušala ugoditi vsem. Tokrat poslušaj predvsem sebe. V ljubezni se lahko pojavi trenutek, ko boš morala povedati nekaj, kar že dolgo nosiš v sebi.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo jutri izjemno močna. Če boš imela občutek, da ti nekdo ne pove vsega, mu verjetno ne boš zlahka verjela. Vendar ne sklepaj prehitro. Večer prinaša možnost za iskren pogovor in razjasnitev nečesa, kar te je v zadnjem času obremenjevalo.

Strelec

Jutri te bo vleklo nekam novega dobesedno ali v prenesenem pomenu. Morda boš dobila idejo za izlet, novo dejavnost ali spremembo rutine. Sprejmi povabilo, ki bi ga običajno zavrnila. Prav tam se lahko skriva zanimivo poznanstvo.

Kozorog

Dan bo nekoliko bolj resen, vendar ti lahko prinese pomemben občutek napredka. Nekdo bo končno opazil trud, ki ga vlagaš že dlje časa. Ne zmanjšuj svojih dosežkov. Zvečer pa odloži obveznosti in si dovoli preprosto uživati.

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Vodnar

Jutri boš potrebovala več svobode kot običajno. Če te bo kdo poskušal nadzorovati ali usmerjati, boš hitro izgubila potrpljenje. Povej, kaj potrebuješ, brez nepotrebnega upiranja. Na ljubezenskem področju te lahko pritegne nekdo, ki razmišlja precej drugače od tebe..

Ribi

Tvoja domišljija bo jutri v polnem zagonu. Ustvarjalnost, glasba, pisanje ali preprosto sanjarjenje ti bodo pomagali najti odgovor na vprašanje, ki se ti že nekaj časa vrti po glavi. Nekdo iz tvoje bližine ti bo pokazal več naklonjenosti, kot pričakuješ.