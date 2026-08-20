Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost

Oven

Četrtek ti prinaša veliko energije, vendar bo pomembno, kam jo boš usmerila. Nekdo bo od tebe pričakoval hiter odgovor, ti pa si vzemi čas in dobro premisli. Na delovnem področju lahko narediš pomemben korak naprej. V ljubezni boš bolj nežna, kot si vajena pokazati. Če si samska, te lahko pritegne oseba z zelo samozavestnim nastopom.

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Bik

Dan bo primeren za počasnejši tempo in urejanje stvari, ki ti že nekaj časa jemljejo energijo. Na finančnem področju bodi nekoliko previdnejša, saj se lahko pojavi skušnjava za večji nakup. V odnosih boš potrebovala občutek varnosti. Če ga ne boš dobila z besedami, opazuj dejanja.

Dvojčka

Čaka te precej komunikativen dan. Pogovor, ki se bo začel povsem nedolžno, lahko postane presenetljivo pomemben. Pri delu boš imela veliko idej, vendar ne poskušaj vsega narediti naenkrat. V ljubezni se lahko razjasni nekaj, kar te je v zadnjih dneh spravljalo v dvome. Samska boš opažena tam, kjer tega najmanj pričakuješ.

Rak

Dan bo nekoliko bolj čustven, zato si ne nalagaj tujih skrbi. Nekdo ti bo zaupal nekaj osebnega in cenil tvojo iskrenost. Pri delu ne dovoli, da bi negotovost zmanjšala tvojo samozavest. V ljubezni se obeta topel trenutek, ki ti bo pokazal, da nisi sama v svojih občutkih.

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Lev

V četrtek boš izžarevala posebno samozavest in ljudje bodo to opazili. Odličen dan je za predstavitev ideje, pomemben pogovor ali odločitev, ki si jo predolgo odlagala. V ljubezni pazi, da ne pričakuješ, da bo druga oseba vedno naredila prvi korak. Včasih je prav tvoja pobuda tista, ki spremeni vse.

Devica

Tvoja praktičnost ti bo danes prišla še kako prav. Nek problem, ki je bil videti zapleten, boš znala rešiti precej preprosto. Ne zapravljaj energije za ljudi, ki te nenehno prepričujejo, da nisi dovolj dobra. V ljubezni boš želela jasnost. Če si v zvezi, bo iskren pogovor prinesel olajšanje; samska pa lahko prejmeš zanimiv znak simpatije.

Tehtnica

Četrtek ti prinaša priložnost, da nekaj popraviš ali začneš znova. Ni treba, da je vse popolno, da bi bilo vredno. Pri delu boš uspešna predvsem takrat, ko boš zaupala svoji presoji. Na ljubezenskem področju te čaka trenutek, ko boš morala izbrati med tem, kar je varno, in tem, kar si v resnici želiš.

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Škorpijon

Danes bo tvoja intuicija skoraj nepogrešljiva. Hitro boš začutila, kdo je iskren in kdo nekaj skriva. Na poslovnem področju se ne spuščaj v nepotrebne konflikte, saj boš največ dosegla z mirnostjo. V ljubezni se lahko prebudi močna privlačnost. Nekdo, ki ti je že nekaj časa zanimiv, bi lahko naredil prvi korak.

Strelec

V tebi se prebuja želja po spremembi. Morda boš začela razmišljati o novem projektu, potovanju ali odločitvi, ki bi ti prinesla več svobode. Dan je ugoden za nove začetke, vendar ne zanemari podrobnosti. V ljubezni boš potrebovala iskrenost in nekaj spontanosti. Rutina ti danes zagotovo ne bo dišala.

Kozorog

Četrtek bo od tebe zahteval nekoliko več potrpežljivosti. Nekaj se ne bo zgodilo tako hitro, kot si želiš, vendar to še ne pomeni, da gre v napačno smer. Pri delu boš dokazala svojo zanesljivost. V zasebnem življenju pa si dovoli pokazati več čustev. Oseba, ki ti je blizu, jih želi videti, ne le slišati o njih.

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Vodnar

Dan ti prinaša svežo energijo in zanimivo zamisel. Nekdo bo morda dvomil vanjo, vendar te to ne sme ustaviti. Pri delu se lahko pojavi možnost sodelovanja z osebo, s katero se dobro dopolnjujeta. V ljubezni boš želela več iskrenosti in manj ugibanja. Samska lahko doživiš nepričakovan pogovor, ki bo pustil močan vtis.

Ribi

Danes boš potrebovala nekoliko več miru kot običajno. Če boš imela občutek, da je okoli tebe preveč hrupa, si vzemi čas zase. Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu, zato si zapiši ideje, ki se ti bodo porajale. V ljubezni te lahko preseneti oseba, ki ti bo pokazala več zanimanja, kot si pričakovala. Ne zapri vrat prehitro.