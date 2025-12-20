Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili

Oven

Danes boš polna energije, a jo bo treba usmeriti previdno. Nekdo v tvoji bližini bo potreboval tvojo potrpežljivost bolj kot tvojo odločnost. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki te bo razbremenil.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Tvoja potreba po miru in udobju bo danes izrazitejša kot običajno. Privošči si nekaj lepega, brez slabe vesti. Finančna misel, ki se ti porodi danes, ima dolgoročni potencial.

Dvojčka

Dan bo poln misli, sporočil in majhnih presenečenj. Pazi, da se ne razpršiš preveč. V ljubezni bo ključna jasnost – povej, kar čutiš, brez ovinkarjenja.

Rak

Čustva bodo danes globoka, a tudi zdravilna. Dovoli si biti ranljiva, saj boš prav v tem našla moč. Domače okolje ti bo dalo občutek varnosti, ki ga potrebuješ. Prevzel te bo tudi občutek hvaležnosti.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoj sijaj bo danes opazen, tudi če se tega ne boš posebej trudila. Nekdo bo iskal tvojo pozornost ali nasvet. V ljubezni pazi, da ne prevzameš preveč nadzora – nežnost bo naredila več kot ponos.

Devica

Dan je kot nalašč za zaključevanje odprtih zadev. Red, ki ga boš ustvarila okoli sebe, bo prinesel tudi notranji mir. V odnosih bo cenjena tvoja iskrenost, četudi bo sprva nekoliko zadržana.

Tehtnica

Iskala boš ravnovesje med svojimi željami in pričakovanji drugih. Ne pozabi, da imaš pravico do lastnih odločitev. Ljubezen danes prinaša lep trenutek povezanosti ali tihega razumevanja.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija bo danes tvoj najmočnejši kompas. Kar čutiš, ni naključje. Nek skrivnosten pogovor ali pogled lahko prebudi globlja čustva. Zaupaj si.

Strelec

Danes te bo vleklo v razmišljanje o prihodnosti. Sanje, ki se zdijo oddaljene, so bližje, kot misliš. V ljubezni bodi prisotna tukaj in zdaj – nekdo želi tvojo pozornost.

Kozorog

Odgovornost bo danes na prvem mestu, a ne pozabi nase. Majhen odmor ti bo dal več moči kot neprestano delo. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost in ti to tudi pokazal.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prinesel nenavadno idejo ali srečanje, ki te bo navdihnilo. Ne zavračaj drugačnosti – prav v njej je danes tvoja sreča. V ljubezni bodi odprta, tudi če ni vse po načrtih.

Ribi

Čutna in sanjava energija dneva ti bo zelo pisana na kožo. Umetnost, glasba ali tišina ti bodo pomagali razumeti sebe. V ljubezni se obeta nežen trenutek, ki bo ogrel srce.