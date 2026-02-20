Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive

Oven

Petek te bo ujel v dobri energiji, a čustveno boš bolj občutljiva kot običajno. Nekdo te bo presenetil z besedami, ki ti bodo ostale v mislih ves dan. Ne reagiraj takoj – najprej razmisli, potem odgovori.

Preberi še Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene

Bik

Dan bo idealen za majhne užitke. Dobra kava, lep pogovor ali nov kos oblačila ti bodo izboljšali razpoloženje. V ljubezni boš želela varnost – povej to brez strahu, saj te bodo slišali.

Preberi še Znana Slovenka se bo letos razveselila prvega otroka

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes zelo ustvarjalne. Lahko pride ideja, ki bo povezana s prihodnostjo ali spremembo, ki si jo že dolgo želiš. Nekdo te bo opazil zaradi tvojega humorja – bodi to, kar si.

Preberi še Lepotica izgubila 41 let starejšega moža

Rak

Čustva bodo globoka in topla hkrati. Dober dan za druženje z ljudmi, ki ti dajejo občutek doma. Če se pojavi nostalgija, jo sprejmi – nekaj te želi spomniti, kako močna si.

Preberi še Mit o hitrem hujšanju: Ali občasni post resnično deluje?

Lev

Petek bo zate svetel in družaben. Lahko se zgodi povabilo ali spontano srečanje, ki ti bo polepšalo večer. V odnosih pazi, da ne želiš imeti zadnje besede – včasih je lepše imeti mir.

Preberi še Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Devica

Dan bo zahteval več potrpežljivosti. Nekaj se bo odvilo počasneje, kot si načrtovala, a ravno to ti bo dalo čas za razmislek. Zvečer se nagradi s tišino ali nečim, kar te res sprošča.

Preberi še To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nek pogovor bo razjasnil situacijo, ki ti je že nekaj časa delala nemir. Ne boj se povedati, kaj čutiš – danes bodo tvoje besede nežno sprejete.

Preberi še Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo natančna. Če začutiš, da nekaj ni iskreno, imaš verjetno prav. A petek ti prinaša tudi lep trenutek povezanosti z nekom, ki te razume brez razlage.

Preberi še Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Strelec

Petek bo poln lahkotnosti. Želela boš pobegniti iz rutine, tudi če samo z večernim sprehodom ali drugačno izbiro družbe. Nekdo ti bo dal občutek, da si zaželjena – in to ti bo ogrelo srce.

Preberi še Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"

Kozorog

Dan bo praktičen, a srčno obarvan. Nekdo bo potreboval tvojo stabilnost in tvojo besedo. Ne podcenjuj vpliva, ki ga imaš – danes si ti tisti mir, ki ga drugi iščejo.

Preberi še Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje

Vodnar

Danes boš želela več prostora zase. To ni umik, ampak skrb zase. Dober dan za razmišljanje o prihodnjih načrtih ali ustvarjalno delo. V ljubezni bo pomembna iskrenost brez olepševanja.

Preberi še Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?

Ribi

Čustva bodo nežna in globoka. Glasba, film ali pogovor te lahko ganeta bolj kot običajno. Nekdo bo opazil tvojo toplino – pusti si jo pokazati, brez zadržkov.