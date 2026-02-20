Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive

N. Č.
20. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Petek te bo ujel v dobri energiji, a čustveno boš bolj občutljiva kot običajno. Nekdo te bo presenetil z besedami, ki ti bodo ostale v mislih ves dan. Ne reagiraj takoj – najprej razmisli, potem odgovori.

Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene

Bik

Dan bo idealen za majhne užitke. Dobra kava, lep pogovor ali nov kos oblačila ti bodo izboljšali razpoloženje. V ljubezni boš želela varnost – povej to brez strahu, saj te bodo slišali.

Znana Slovenka se bo letos razveselila prvega otroka

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes zelo ustvarjalne. Lahko pride ideja, ki bo povezana s prihodnostjo ali spremembo, ki si jo že dolgo želiš. Nekdo te bo opazil zaradi tvojega humorja – bodi to, kar si.

Lepotica izgubila 41 let starejšega moža

Rak

Čustva bodo globoka in topla hkrati. Dober dan za druženje z ljudmi, ki ti dajejo občutek doma. Če se pojavi nostalgija, jo sprejmi – nekaj te želi spomniti, kako močna si.

Mit o hitrem hujšanju: Ali občasni post resnično deluje?

Lev

Petek bo zate svetel in družaben. Lahko se zgodi povabilo ali spontano srečanje, ki ti bo polepšalo večer. V odnosih pazi, da ne želiš imeti zadnje besede – včasih je lepše imeti mir.

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Devica

Dan bo zahteval več potrpežljivosti. Nekaj se bo odvilo počasneje, kot si načrtovala, a ravno to ti bo dalo čas za razmislek. Zvečer se nagradi s tišino ali nečim, kar te res sprošča.

To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nek pogovor bo razjasnil situacijo, ki ti je že nekaj časa delala nemir. Ne boj se povedati, kaj čutiš – danes bodo tvoje besede nežno sprejete.

Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo natančna. Če začutiš, da nekaj ni iskreno, imaš verjetno prav. A petek ti prinaša tudi lep trenutek povezanosti z nekom, ki te razume brez razlage.

Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Strelec

Petek bo poln lahkotnosti. Želela boš pobegniti iz rutine, tudi če samo z večernim sprehodom ali drugačno izbiro družbe. Nekdo ti bo dal občutek, da si zaželjena – in to ti bo ogrelo srce.

Nuša brez filtra po izpadu: "To ni človek, ki bi ga imela v življenju!"

Kozorog

Dan bo praktičen, a srčno obarvan. Nekdo bo potreboval tvojo stabilnost in tvojo besedo. Ne podcenjuj vpliva, ki ga imaš – danes si ti tisti mir, ki ga drugi iščejo.

Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje

Vodnar

Danes boš želela več prostora zase. To ni umik, ampak skrb zase. Dober dan za razmišljanje o prihodnjih načrtih ali ustvarjalno delo. V ljubezni bo pomembna iskrenost brez olepševanja.

Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?

Ribi

Čustva bodo nežna in globoka. Glasba, film ali pogovor te lahko ganeta bolj kot običajno. Nekdo bo opazil tvojo toplino – pusti si jo pokazati, brez zadržkov.

horoskop dnevni horoskop
