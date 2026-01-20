Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje

Oven

Dan te kliče k pogumu, a ne k hitenju. Nekdo bo izrekel stavek, ki te bo zadel bolj, kot pričakuješ – ne reagiraj takoj. V ljubezni se odpre prostor za iskren pogovor, če si ga upaš začeti. Poslušaj telo.

Bik

Danes si sidro – sebi in drugim. Tvoja stabilnost bo nekomu v veliko oporo, a pazi, da ne nosiš bremen, ki niso tvoja. V financah se pokaže priložnost za dolgoročno pametno odločitev. Zvečer si privošči nekaj lepega, samo zase.

Dvojčka

Misli ti bodo danes skakale, a ena bo zlata. Zapiši si jo. Komunikacija je močna – nek pogovor lahko razjasni star nesporazum. V ljubezni je čas za igrivost, ne za analizo. Malo smeha bo naredilo čudež.

Rak

Svoje misli in načrte boš zaupala prijatelju. Intuicija ti dobro služi, zato težav ni na vidiku. Veseliš se prihodnosti in novega poglavja, ki ga bosta odprla skupaj s partnerjem. Podpora ti dobro služi.

Lev

Dan je dober za nastop, predstavitev ali pogumen korak naprej. V ljubezni pazi na ponos – ranljivost bo danes moč, ne slabost.

Devica

Dan za urejanje – misli, urnika, odnosov. A ne bodi prestroga do sebe. Nekdo ti bo hvaležen za tvojo pomoč, četudi tega ne pove neposredno. Poskrbi tudi za telo: majhne spremembe danes prinesejo velik učinek.

Tehtnica

Tvoje počutje danes ni najboljše. Poskrbeti moraš za svoje zdravje. V odnosih se pokaže, kdo res stoji ob tebi. Dovoli si reči ne brez občutka krivde.

Škorpijon

Intuicija ti danes šepeta zelo jasno. Če imaš slab občutek, mu zaupaj. V ljubezni se odpira možnost globljega stika, a le, če spustiš nadzor. Dan je močan za notranje premike in tihe zmage.

Strelec

Nekaj te vleče naprej – nova ideja, načrt ali želja po spremembi. Danes je dober dan za sanjanje, a tudi za prvi konkreten korak. V ljubezni bodi iskrena, tudi če ni popolno zapakirano.

Kozorog

Odgovornost nosiš z lahkoto, a danes se vprašaj: ali je to res potrebno? Delo napreduje, če si dovoliš delegirati. Nekdo te vidi bolj, kot misliš. Dovoli si sprejeti pohvalo.

Vodnar

Dan prinese nepričakovan navdih ali srečanje. Nekdo razmišlja podobno kot ti – to te bo razveselilo. Čas je ugoden za ustvarjalnost, pisanje, ideje. Ne zatiraj svoje drugačnosti, danes je tvoj adut.

Ribi

Občutljivost je danes tvoja supermoč. Zaznaš nianse, ki jih drugi spregledajo. V ljubezni se pokaže nežnost, ki zdravi. Če si utrujena, je to znak, da si dala veliko – zdaj si dovoli prejeti.