Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, device so zadovoljne

Oven

Sreda bo dinamična in polna manjših izzivov, ki jih boš uspešno premagala. Nekdo bo občudoval tvojo vztrajnost. V ljubezni bodi nekoliko bolj potrpežljiva.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš iskala občutek varnosti in stabilnosti. Dober trenutek za urejanje doma, financ ali odnosov. Večer prinaša prijetno sprostitev.

Dvojčka

Dan bo poln komunikacije in novih informacij. Nek pogovor ti lahko odpre zanimivo priložnost. Tvoj šarm bo danes še posebej opazen.

Rak

Sreda bo nekoliko bolj čustvena, vendar tudi zelo intuitivna. Nekdo bo potreboval tvojo podporo. Poskrbi, da ne pozabiš tudi nase.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija bo močna in samozavestna. Dober čas za pomembne odločitve ali nastope. Nekdo bo želel tvojo pozornost bolj, kot si misliš.

Devica

Danes boš zadovoljna, če bodo stvari tekle po načrtu. Tvoja organiziranost bo drugim v pomoč. V ljubezni ne analiziraj vsake podrobnosti.

Tehtnica

Sreda prinaša prijetno energijo za druženje in sproščene pogovore. Nekdo ti lahko nameni več pozornosti kot običajno. Večer bo romantično obarvan.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo intenziven, vendar produktiven. Tvoja intuicija bo zelo močna. Če te nekaj že dlje časa moti, je danes pravi trenutek za iskren pogovor.

Strelec

Danes boš težko pri miru. Želja po spremembi ali novem doživetju bo velika. Nekdo bo navdušen nad tvojo spontanostjo.

Kozorog

Sreda bo delovna, vendar uspešna. Nekdo bo opazil tvojo odgovornost in trud. Večer ti prinaša potrebo po tišini in počitku.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja izvirnost bo danes izstopala. Dober dan za ustvarjalnost, nova poznanstva ali nenavadne ideje. Ljubezenska energija bo igriva.

Ribi

Dan bo nežen in nekoliko sanjav. Dobro boš razumela ljudi okoli sebe, tudi brez veliko besed. Poslušaj intuicijo danes ti bo pokazala pravo smer.