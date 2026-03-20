Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve

Oven
Petek ti prinaša več dinamike in željo po akciji. Delo, ki si ga odlašala, lahko danes uspešno zaključiš. V večernih urah si privošči sproščeno druženje.
Bik
Dan bo prijeten in nekoliko bolj čuten kot običajno. Poslušaj svoje telo in mu privošči udobje. Nekdo ti lahko izkaže nepričakovano naklonjenost.
Dvojčka
Tvoja radovednost bo danes vodila zanimive pogovore. Lahko odkriješ novo priložnost ali idejo za prihodnost. Poskusi se zvečer odklopiti od informacij.
Rak
Čustvena toplina bo zaznamovala petek. Družinski odnosi ali prijateljstva se lahko poglobijo. Ne boj se pokazati svoje ranljivosti.
Lev
V ospredju bo želja po zabavi in izražanju. Če imaš možnost, naredi nekaj spontanega. Smeh in lahkotnost bosta tvoje najboljše zdravilo.
Devica
Produktivnost bo visoka, a ne pretiravaj z delom. Dovoli si občutek zadovoljstva ob majhnih dosežkih. Nekdo ceni tvojo zanesljivost bolj, kot misliš.
Tehtnica
Petek te spodbuja k iskanju ravnovesja med obveznostmi in užitkom. Lepo urejen prostor ali prijetna glasba bosta izboljšala tvoje razpoloženje.
Škorpijon
Intenzivna energija te lahko vodi v pomembne odločitve. Zaupaj svoji intuiciji, vendar ne reagiraj prehitro. Večer prinaša globoke pogovore.
Strelec
Dan je kot nalašč za načrtovanje prihodnjih dogodivščin. Pogovor o potovanjih ali novih ciljih ti bo dvignil motivacijo. Sledi svojemu optimizmu.
Kozorog
Odgovornost bo danes nagrajena. Lahko prejmeš priznanje ali notranji občutek napredka. V ljubezni pokaži več nežnosti.
Vodnar
Presenečenja bodo prijetna in navdihujoča. Dovoli si biti drugačna in slediti svojim idejam. Prijateljski stik ti bo polepšal večer.
Ribi
Petek bo rahlo zasanjan in romantičen. Umetnost, film ali glasba te lahko popeljejo v čudovito razpoloženje. Sledi toku dneva brez pretiranega načrtovanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV