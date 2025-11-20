Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Rake čaka toplina, device bodo izvedele skrivnost

N. Č.
20. 11. 2025 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan te spodbuja k odločnosti. Nekaj, kar si odlašala, bo danes dobilo pravi zagon. V ljubezni pričakuj topel, iskren trenutek, ki ti polepša večer.

Bik

Energija dneva je počasna, a prijetna. Dobro ti bo delo vse, kar prinaša udobje in stabilnost. Nekdo iz tvojega kroga ti lahko ponudi zanimivo idejo.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Dvojčka

Tvoja misel bo hitra, tvoje besede še hitrejše. Dan je idealen za pogovore, dogovore ali raziskovanje novih možnosti. A pazi, da ne preskočiš pomembnih detajlov.

Rak

Četrtek prinaša čustveno toplino. Nekaj, kar si že dolgo želela izraziti, bo danes našlo pravi trenutek. Domača atmosfera te bo še posebej navdihovala.

Lev

Močnejši občutek samozavesti ti odpira številna vrata. Če se odločiš za drzen korak, lahko presenetiš celo sebe. V odnosih pa boš izžarevala magnetizem.

Lev - horoskop
Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Devica

Danes ti gre vse, kar zahteva natančnost, izjemno dobro. Nekdo ti lahko zaupa skrivnost ali prošnjo, vredno tvojega razmisleka. V ljubezni se odpri drobni spontanosti.

Tehtnica

Dan bo presenetljivo harmoničen. Nekaj, kar je bilo napeto, se lahko končno zgladi. V odnosih pa pričakuj gesto, ki ti vrne občutek pomembnosti.

Škorpijon

Dan nosi močno, globoko energijo. Če si pripravljena sprejeti spremembo, boš danes dobila pogum za prvi korak. V ljubezni se krepi strast.

Škorpijon
Škorpijon FOTO: iStock

Strelec

Potovalni, širše misleči duh v tebi se bo danes prebudil. Če ne potuješ, boš vsaj načrtovala. V odnosih pa sledi iskren smeh, ki poveže.

Kozorog

Četrtek ti daje občutek, da imaš stvari končno pod nadzorom. A ne pozabi pustiti prostora za čustva – nekdo želi tvojo bližino. V poslu se obeta drobna zmaga.

Vodnar

Ideje te bodo osvežile kot nov veter. Dan je primeren za razmišljanje izven okvirjev, kar ti tudi najbolje uspeva. V odnosih – lahkotno, prijetno vzdušje.

Ribi

Tvoja občutljivost danes postaja tvoja moč. Opazila boš nekaj, kar drugi spregledajo, in to ti prinese prednost. V ljubezni sledi droben, a iskren trenutek nežnosti.

horoskop dnevni horoskop
