Oven

Petek vam prinaša občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer. V službi boste samozavestni in pripravljeni prevzeti pobudo, kar nekomu ne bo ostalo neopaženo. V ljubezni bodite nekoliko bolj potrpežljivi, saj vsega ni mogoče rešiti na hitro. Večer bo kot nalašč za druženje s prijatelji.

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Bik

Dan bo zaznamovan z željo po udobju in miru. Čeprav vas bodo drugi vlekli v različne smeri, boste najbolje naredili, če poslušate sebe. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo odpravil dvome, ki so se nabirali v zadnjih dneh. Poskrbite tudi za svoje telo.

Dvojčka

Pred vami je živahen in dinamičen dan. Komunikacija bo vaše najmočnejše orožje, zato izkoristite priložnost za pomembne pogovore ali dogovore. Samske bi lahko pritegnila oseba, ki vas bo očarala s svojo inteligenco. Ne pozabite si vzeti nekaj časa zase.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Nekdo bo od vas potreboval podporo in prav vi boste znali najti prave besede. V partnerskem odnosu se odpira priložnost za več bližine. Večer namenite stvarem, ki vas pomirjajo in razveseljujejo.

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Lev

Petek bo odličen za vse, kar je povezano z ustvarjalnostjo in izražanjem. Če imate idejo, jo predstavite, saj boste lažje kot običajno prepričali druge. V ljubezni vas čaka prijeten trenutek, ob katerem boste zasijali. Nekdo vam bo namenil iskren kompliment.

Devica

Dan bo primeren za urejanje stvari, ki ste jih morda predolgo odlagali. Občutek boste imeli, da lahko končno naredite red tako doma kot v mislih. Na čustvenem področju ne analizirajte preveč, saj nekatere stvari potrebujejo čas. Poslušajte svojo intuicijo.

Tehtnica

Pred vami je dan, ko boste hrepeneli po harmoniji. Če je v odnosih prišlo do manjših napetosti, jih boste uspeli zgladiti z nekaj prijaznimi besedami. Zvezde vam prinašajo tudi nekaj sreče pri denarnih zadevah. Večer bo zelo primeren za romantiko.

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Škorpijon

Vaša energija bo močna in magnetična. Drugi bodo opazili vašo odločnost, zato boste lažje dosegli zastavljene cilje. V ljubezenskem življenju bo pomembno, da odkrito poveste, kaj čutite. Ne skrivajte svojih želja, saj vas lahko prav iskrenost pripelje do lepega preobrata.

Strelec

Pred vami je dan novih idej in optimističnega razpoloženja. Nekaj, kar se je še pred kratkim zdelo zapleteno, bo dobilo preprosto rešitev. Samske bi lahko presenetilo zanimivo poznanstvo. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas resnično osrečuje.

Kozorog

Petek vas spodbuja, da stopite korak nazaj in ocenite, kako daleč ste že prišli. Vaša vztrajnost se bo začela obrestovati. V ljubezni ne pričakujte popolnosti, temveč uživajte v majhnih pozornostih. Nekdo vam bo pokazal, da ste mu veliko pomembnejši, kot mislite.

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Vodnar

Dan bo poln nepričakovanih idej in zanimivih srečanj. Če boste odprti za spremembe, vas lahko čaka prijetno presenečenje. V odnosih bo ključno, da ostanete zvesti sebi. Večer prinaša navdih in občutek svobode.

Ribi

Vaša nežna narava bo danes še posebej prišla do izraza. Nekdo bo cenil vašo toplino in razumevanje. V ljubezni se nakazuje trenutek, ki vam bo ogrel srce. Poslušajte notranji glas, saj vas bo vodil v pravo smer. Večer bo idealen za sprostitev in sanjarjenje.