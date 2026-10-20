Dnevni horoskop: Strelci poslušajo svoje srce, ribe bodo občutljive

Oven

Danes boste polne energije in pripravljene narediti korak naprej na področju, ki ste ga predolgo odlagale. Nekdo bo opazil vaš trud in vam namenil iskreno pohvalo. V ljubezni ne pozabite, da tudi malenkosti veliko pomenijo.

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Bik

Pred vami je dan, ko boste najbolj uživale v preprostih stvareh. Domače okolje, dobra hrana in prijeten pogovor vam bodo napolnili baterije. V službi zaupajte svoji intuiciji, saj vas ne bo pustila na cedilu.

Dvojčka

Komunikacija bo danes vaša največja prednost. Lažje boste izrazile svoje misli in rešile morebitne nesporazume. Popoldne prinaša zanimivo novico, ki vas lahko prijetno preseneti.

Rak

Čustva bodo nekoliko intenzivnejša kot običajno, vendar vas bodo vodila v pravo smer. Ne bojte se povedati, kaj si želite. Večer je kot nalašč za sprostitev ob filmu, knjigi ali dobri družbi.

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Lev

V ospredju bodo odnosi. Danes boste imele priložnost okrepiti vez z osebo, ki vam veliko pomeni. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato boste brez težav pritegnile pozornost okolice.

Devica

Dan je primeren za urejanje obveznosti in dokončanje nalog, ki so se vam kopičile. Kljub številnim opravkom si vzemite čas zase. Kratek sprehod ali trenutek tišine vam bo zelo koristil.

Tehtnica

Romantična energija bo danes močno poudarjena. Če ste samske, vas lahko nekdo prijetno preseneti. Če ste v zvezi, pa je pravi trenutek za iskren pogovor o skupnih načrtih.

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Škorpijon

Ne hitite z odločitvami. Čeprav boste imele občutek, da morate ukrepati takoj, vam bo potrpežljivost prinesla boljše rezultate. Družinski odnosi bodo danes zahtevali nekaj več pozornosti.

Strelec

Dan bo poln navdiha in novih idej. Morda boste začele razmišljati o spremembi, ki se vam je še pred kratkim zdela nemogoča. Poslušajte svoje srce, vendar ne pozabite na praktično plat.

Kozorog

Finance ali pomembna poslovna tema bodo v ospredju. Vaša odgovornost in zanesljivost bosta danes še posebej cenjeni. Večer namenite stvarem, ob katerih se resnično sprostite.

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Vodnar

Pred vami je ugoden dan za nove začetke. Nekdo vas bo spodbudil, da pogledate na situacijo z drugačnega zornega kota. Ne podcenjujte svojih idej, saj imajo velik potencial.

Ribi

Danes boste še posebej občutljive na razpoloženje ljudi okoli sebe. Poskrbite, da si ne boste nalagale tujih skrbi. Ustvarjalnost bo na visoki ravni, zato izkoristite navdih za nekaj, kar vas veseli.