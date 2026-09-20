Dnevni horoskop: Tehtnice čaka odločitev, kozorogi iščejo varnost

Oven

Danes te bo spremljala želja, da bi nekaj končno premaknila z mrtve točke. Ne čakaj na popoln trenutek, saj ga morda sploh ne potrebuješ. V ljubezni te lahko razveseli nepričakovana pozornost. Zvečer si vzemi čas zase in naredi nekaj samo zato, ker ti prinaša zadovoljstvo.

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Bik

Tvoja potrpežljivost bo danes poplačana. Nekdo bo pokazal, da ceni tvojo prisotnost bolj, kot si morda mislila. Pri denarju se izogni impulzivnim nakupom, še posebej tistim, ki jih v resnici ne potrebuješ. Prijeten pogovor ti bo polepšal večer.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln idej in zanimivih pogovorov. Lahko dobiš novico, ki bo spremenila tvoj načrt za naslednje dni. Na čustvenem področju ne analiziraj vsake besede včasih je preprosta razlaga tudi prava. Sledi svoji radovednosti.

Rak

Danes boš potrebovala več nežnosti in miru. Čeprav boš želela pomagati vsem okoli sebe, ne pozabi nase. V odnosih bo iskrenost prinesla več bližine, kot bi jo lahko ustvarila katerakoli velika gesta. Proti večeru te čaka občutek notranjega miru.

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Lev

Tvoja energija bo danes opazna. Ljudje bodo iskali tvojo družbo, ti pa boš znala ustvariti dobro razpoloženje, kamor koli boš prišla. V ljubezni se lahko zgodi majhen trenutek, ki bo imel velik pomen. Pazi le, da zaradi navdušenja ne obljubiš preveč.

Devica

Danes boš želela urediti stvari, ki so se v zadnjem času nekoliko nakopičile. Ko boš naredila prvi korak, bo vse skupaj lažje. Na področju odnosov te lahko preseneti nekdo, od katerega tega nisi pričakovala. Ne išči skritega pomena tam, kjer ga ni.

Tehtnica

Čaka te dan odločitev, vendar se ti ni treba odločiti takoj. Če ti nekaj ne daje dobrega občutka, si dovoli počakati. V ljubezni bo pomembna majhna gesta, ki bo povedala več kot dolga razlaga. Zvečer boš najbolj uživala v prijetni družbi.

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Škorpijon

Danes boš zelo dobro vedela, kaj si želiš, vendar ne bo vse odvisno samo od tebe. Namesto da bi poskušala nadzorovati vsak korak, pusti dogodkom nekaj prostora. Na čustvenem področju se obeta zanimiv preobrat. Tvoja skrivnostnost bo danes še posebej privlačna.

Strelec

V tebi se prebuja želja po nečem novem. Morda boš začela načrtovati izlet, spremembo ali projekt, ki te že nekaj časa mika. Nekdo ti bo ponudil zanimivo idejo poslušaj jo, preden jo zavrneš. Ljubezen bo danes povezana s spontanostjo.

Kozorog

Danes si boš želela predvsem občutka varnosti. Dobro bo, da se osredotočiš na stvari, ki jih lahko nadzoruješ, in pozabiš na tiste, ki jih ne moreš. V odnosih boš prejela iskren znak naklonjenosti. Privošči si tudi nekaj razvajanja brez slabe vesti.

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Vodnar

Tvoje razmišljanje bo danes nekoliko drugačno od razmišljanja ljudi okoli tebe in prav v tem je tvoja prednost. Nova ideja se lahko pojavi povsem nepričakovano. V ljubezni ne beži pred pogovorom, ki si ga že nekaj časa prestavljaš. Iskrenost ti bo prinesla olajšanje.

Ribi

Danes boš bolj kot običajno poslušala svoje občutke. Čeprav jih ne boš mogla vedno razložiti, ti lahko pomagajo pri pomembni odločitvi. Nekdo ti bo polepšal dan z drobno pozornostjo. Zvečer se umakni od vrveža in si ustvari prijeten, miren trenutek.